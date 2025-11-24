"Napoli"nin baş məşqçisi: "Qarabağ"a qarşı matçda diqqətli olmaq lazımdır"
"Qarabağ"a qarşı matçda diqqətli olmaq lazımdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Napoli"nin baş məşqçisi Antonio Konte UEFA Çempionlar Liasının Liqa mərhələsində "Qarabağ"a qarşı matçdan əvvəl mətbuat konfransında deyib.
Mütəxəssis "Qarabağ"ı UEFA Çempionlar Lqiasının sürpriz komandası adlandırıb:
"Sabahkı oyun "Napoli" üçün UEFA Çempionlar Liqasında vacib və həlledicidir. "Atalanta" üzərində qələbə bizə yaxşı cavablar verdi, "Qarabağ"a diqqətli olmaq lazımdır. Oyunun 95 dəqiqə davam etdiyini nəzərə alaraq qiymətləndirmələr aparacağam. Biz düzgün enerji ilə gəlirik. Düşünürəm ki, şənbə günü baş tutan oyun yaxşı cavablar verdi. "Atalanta"ya qarşı asan deyildi, lakin əla çıxış etdik. İndi enerjimizi bərpa edib oyuna hazırlaşırıq. "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasında sürpriz komanda olduğunu düşünürəm: 7 xalı var, "Çelsi" ilə (2:2) heç-heçə edib. "Benfika" və "Kopenhageni" isə məğlub edib. "Qarabağ" yüksək tempdə oynayacaq, biz çox diqqətlə və yüksək enerji ilə çıxış etməliyik".
Konte start heyətlə bağlı sualı da cavablandırıb:
"Start heyətdə kimlərin olacağı ilə bağlı qiymətləndirmələr aparacağıq. Çünki nəticədən asılı olaraq ehtiyat oyunçularımız arasında dəyişikliklər etmək lazım gələcək. Uşaqlar çalışır və inkişaf edirlər, yaşadığımız itkiləri nəzərə alsaq bu vacibdir. Yeni gələnlərin inkişaf etməməsi məhdudlaşdırıcı olardı. "Atalanta"ya qarşı 5 yeni oyunçu ilə başladıq, sonra Elmas meydana daxil oldu. İş, hazırlıq və taktika kimi nəzarət edə bildiyim vəziyyətlər var. Lakin bəzi oyunçuların əlçatanlığı kimi digər vəziyyətlərə nəzarət edə bilmirəm. Amma mübarizə aparmağa hazırıq".
Qeyd edək ki, "Napoli" - "Qarabağ" matçı noyabrın 25-də "Stadio Diego Armando Maradona" stadionunda, saat 00:00-da start götürəcək.