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    "Monako"nun futbolçusu Paris Brunner qol sevincinə görə iki oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    • 24 sentyabr, 2026
    • 12:39
    Monakonun futbolçusu Paris Brunner qol sevincinə görə iki oyunluq cəzalandırılıb

    "Monako"nun futbolçusu Paris Brunner Fransa çempionatında qol sevincini qeyri-etik şəkildə qeyd etdiyinə görə iki oyunluq diskvalifikasiya edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RMC Sport" məlumat yayıb.

    20 yaşlı hücumçu Liqa 1-in IV turunda "Strasburq"la 1:1 hesablı heç-heçə etdikləri oyunda komandasının qolundan sonra rəqib azarkeşlərə boğaz kəsmə jesti göstərib.

    Brunner əsas cəza ilə yanaşı, daha iki oyunluq şərti diskvalifikasiya da alıb. O, "Tuluza" və "Loryan"la qarşılaşmaları buraxacaq.

    Qeyd edək ki, "Monako" 5 turdan sonra 13 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Brunner cari mövsüm Fransa çempionatında 4 qol vurub.

    Paris Brunner Monako FK
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