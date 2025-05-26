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Minifutbol üzrə dünya çempionatı: Qrup mərhələsinə bu gün yekun vurulacaq

Minifutbol üzrə dünya çempionatı: Qrup mərhələsinə bu gün yekun vurulacaq Bakıda təşkil olunan minifutbol üzrə dünya çempionatının qrup mərhələsinə bu gün yekun vurulacaq.
Futbol
26 may 2025 07:45
Minifutbol üzrə dünya çempionatı: Qrup mərhələsinə bu gün yekun vurulacaq

Bakıda təşkil olunan minifutbol üzrə dünya çempionatının qrup mərhələsinə bu gün yekun vurulacaq.

“Report” xəbər verir ki, Milli Gimnastika Arenasında daha 8 qarşılaşma baş tutacaq.

Dünya çempionatı

Qrup mərhələsi

III tur

26 may

E qrupu

12:45. Kosta Rika - Tayland
22:00. İndoneziya - Monteneqro

F qrupu

16:30. Polşa - Bosniya və Herseqovina
20:45. Qazaxıstan - ABŞ

G qrupu

15:15. Argentina - BƏƏ
18:15. Çexiya - Gürcüstan

H qrupu

14:00. İsrail - İspaniya
19:30. Serbiya - Qana

Qeyd edək ki, dünya çempionatına iyunun 1-də yekun vurulacaq.

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Rus versiyası Сегодня в Баку завершится групповой этап чемпионата мира по мини-футболу

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