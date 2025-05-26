Minifutbol üzrə dünya çempionatı: Qrup mərhələsinə bu gün yekun vurulacaq

Bakıda təşkil olunan minifutbol üzrə dünya çempionatının qrup mərhələsinə bu gün yekun vurulacaq.
“Report” xəbər verir ki, Milli Gimnastika Arenasında daha 8 qarşılaşma baş tutacaq.
Dünya çempionatı
Qrup mərhələsi
III tur
26 may
E qrupu
12:45. Kosta Rika - Tayland
22:00. İndoneziya - Monteneqro
F qrupu
16:30. Polşa - Bosniya və Herseqovina
20:45. Qazaxıstan - ABŞ
G qrupu
15:15. Argentina - BƏƏ
18:15. Çexiya - Gürcüstan
H qrupu
14:00. İsrail - İspaniya
19:30. Serbiya - Qana
Qeyd edək ki, dünya çempionatına iyunun 1-də yekun vurulacaq.