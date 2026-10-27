Minifutbol üzrə 2026/2027 mövsümündə Azərbaycan çempionatının reqlamenti dəyişib
Futbol
- 27 oktyabr, 2026
- 15:30
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Minifutbol üzrə 2026/2027 mövsümündə Azərbaycan çempionatının reqlamenti dəyişib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Minifutbol Federasiyasının baş katibi Orxan Hüseynov açıqlamasında bildirib.
O, turnirdə 12 komandanın iştirak edəcəyini açıqlayıb:
"İlk dəfə pley-off sistemi olacaq. Burada 6 komanda mübarizə aparacaq. Liqa mərhələsində 1 və 2-ci yerləri tutacaq komandalar yarımfinala vəsiqə qazanacaqlar. Əsas mərhələ iki dövrədən ibarət olacaq. Liqa mərhələsi bitən kimi Naxçıvan təmsilçisi yarışa qoşulacaq və 6-cı yeri tutan kollektivlə bir oyunda üz-üzə gələcək".
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