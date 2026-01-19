"Mingəçevir"lə anlaşan Amil Yunanov: "Şəfa"da baş məşqçi mənə şans vermirdi"
Amil Yunanov Azərbaycanın I Liqa klubu "Şəfa"nı yetərincə oynamaq şansı qazanmadığı üçün tərk edib.
33 yaşlı hücumçu bu barədə "Report"a açıqlama verib.
I Liqanın digər təmsilçisi "Mingəçevir"lə anlaşan futbolçu sabiq komandasında problemlərlə üzləşdiyini söyləyib:
"Şafa"da, demək olar ki, baş məşqçi mənə şans vermirdi. Mənim üçün bu bir az ağır idi, çünki karyeramda 6 ay ərzində cəmi 20-25 dəqiqə şans qazandığım bir dövr olmamışdı. Oynayanda da cəmi 5-10 dəqiqə meydana çıxırdım. Məşqçidən səbəbini soruşanda isə bildirdi ki, futbolumu bəyənmir. Amma düşünürəm ki, məsələ futbol deyildi, başqa səbəblər var idi. Çünki mən uşaq deyiləm, özümü tanıyıram və nəyə qadir olduğumu bilirəm. "Mingəçevir"lə şərtlərimiz də uyğun gəldi və qarşılıqlı razılıq əsasında "Şəfa"dan ayrıldım".
O, seçimi və yeni klubu ilə müqavilənin müddəti barədə məlumat verib:
"Mingəçevir"lə müqavilə bağladım, yəqin ki, tezliklə rəsmən açıqlayacaqlar. Hələlik müqavilə 5 aylıq, yəni yaya qədər nəzərdə tutulub. Ondan sonra vəziyyətə baxacağıq. Əslində bir neçə təklifim var idi, bəzi klublarla danışıqlar gedirdi. Amma "Mingəçevir"in rəhbərliyi ilə görüşdüm, söhbət etdik, hədəfləri məni cəlb etdi. Ramiz Məmmədovu uzun illərdir tanıyıram, hələ "Qəbələ"də olanda bir yerdə çalışmışıq. Onun məni komandada görmək istəməsi qərarıma təsir etdi".
A.Yunanov "Mingəçevir"in turnir cədvəlindəki vəziyyəti və iddiaları barədə fikirlərini bölüşüb:
"Mingəçevir" hazırda 4-cü pillədə yer alsa da, hələ heç nə bitməyib. Biz bura vəziyyəti düzəltmək üçün gəlmişik. Rəhbərliklə danışanda məqsədin Premyer Liqaya çıxmaq olduğunu bildirdilər. Bu il bu nə qədər realdır? Əlbəttə, futboldur, xal fərqi o qədər də böyük deyil və bunu aradan qaldırmaq olar. Vaxtilə "Şamaxı"da da oxşar vəziyyət idi, 8-9 xal geridə idik, amma gəlib çempion olduq. "Şəfa" hazırda yaxşı heyət yığıb, amma "Mingəçevir" üçün də hər şey ola bilər; həm çempionluq, həm də ikinci yerlə pley-off şansı mümkündür".
Qeyd edək ki, Amil Yunanov mövsümün ilk yarısını 30 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edən "Şafa" klubunda keçirib. Hesabında 21 xal olan "Mingəçevir" dördüncü pillədə qərarlaşıb.