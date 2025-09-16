İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    "Milan" və "İnter" klubları "San Siro" stadionunun alınması barədə razılığa gəliblər

    Futbol
    • 16 sentyabr, 2025
    • 15:05
    Milan və İnter klubları San Siro stadionunun alınması barədə razılığa gəliblər

    İtaliyanın "Milan" və "İnter" klubların "San Siro" stadionunun alınması ilə bağlı razılığa gəliblər.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu barədə Milan meri Cuzeppe Sala açıqlama verib. 

    O, klublarla razılığın əldə olunduğunu bildirib: 

    "Arenanı satmaq üçün şəhər şurasına gedəcəyik. Yeni stadion 2031-ci ilədək hazır olmalıdır. Çünki UEFA bizə deyir ki, "San Siro" qorunub saxlanılsa, Milan şəhəri AVRO-2032-dən kənarda qalacaq".

    Qeyd edək ki, 2032-ci ildəki Avropa çempionatı İtaliya və Türkiyədə keçiriləcək.

    San Siro İnter klubu Milan klubu stadion

    Son xəbərlər

    16:05

    Prezidentlər İlham Əliyev və Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan Cıdır düzündə Qarabağ atlarının şousunu izləyiblər

    Digər
    16:02

    "Qarabağ"ın rəqibinin heyətində dəyişiklik edilib

    Futbol
    15:56

    Azərbaycanda innovativ layihələr üçün ilk prototipləşdirmə laboratoriyaları yaradılacaq - EKSKLÜZİV

    İKT
    15:55

    "Qəbələ"nin futbolçusu dünya çempionatında iştirak edəcək

    Futbol
    15:53

    "Qarabağ" UEFA Gənclər Liqasında Portuqaliya klubuna böyük hesabla məğlub olub

    Futbol
    15:47

    Azərbaycan Avropa Karlar İdman Təşkilatının tədbirinə ev sahibliyi edəcək

    Fərdi
    15:41
    Foto

    Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Yeni Şuşa məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar

    Xarici siyasət
    15:36
    Foto

    Azərbaycanın və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidentləri Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filialında olublar

    Xarici siyasət
    15:35

    II Qaregin Roma Papasını Ermənistana dəvət edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti