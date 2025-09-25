İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Messidən sonra yalnız iki argentinalı futbolçu La Liqada bir oyunda 3 və ya daha çox qol vurub

    Futbol
    • 25 sentyabr, 2025
    • 11:23
    Messidən sonra yalnız iki argentinalı futbolçu La Liqada bir oyunda 3 və ya daha çox qol vurub
    Xulian Alvares

    İspaniyanın "Atletiko" klubunun futbolçusu Xulian Alvares La Liqada Lionel Messidən sonra bir matçda 3 və ya daha çox qol vuran ikinci argentinalı futbolçu olub.

    "Report" xəbər verir ki, hücumçu buna "Rayo Valyekano"ya qalib gəldikləri VI turun matçında imza atıb.

    Forvard qarşılaşmada het-triklə yadda qalıb. Alvares Messi və Valentin Kastelanosdan sonra bunu bacaran üçüncü argentinalı oyunçudur.

    Messi 2020-ci ildə "Barselona"da çıxış edərkən "Eybar"la görüşdə 4 qola imza atıb. Kastelanos isə "Jirona"nın heyətində "Real"ın qapısından dörd top keçirib.

    Qeyd edək ki, "Atletiko" "Rayo Valyekano"ya 3:2 hesabı ilə qalib gəlib.

