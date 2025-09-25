Messidən sonra yalnız iki argentinalı futbolçu La Liqada bir oyunda 3 və ya daha çox qol vurub
Futbol
- 25 sentyabr, 2025
- 11:23
İspaniyanın "Atletiko" klubunun futbolçusu Xulian Alvares La Liqada Lionel Messidən sonra bir matçda 3 və ya daha çox qol vuran ikinci argentinalı futbolçu olub.
"Report" xəbər verir ki, hücumçu buna "Rayo Valyekano"ya qalib gəldikləri VI turun matçında imza atıb.
Forvard qarşılaşmada het-triklə yadda qalıb. Alvares Messi və Valentin Kastelanosdan sonra bunu bacaran üçüncü argentinalı oyunçudur.
Messi 2020-ci ildə "Barselona"da çıxış edərkən "Eybar"la görüşdə 4 qola imza atıb. Kastelanos isə "Jirona"nın heyətində "Real"ın qapısından dörd top keçirib.
Qeyd edək ki, "Atletiko" "Rayo Valyekano"ya 3:2 hesabı ilə qalib gəlib.
Son xəbərlər
12:41
İngiltərəli futbolçu London təmsilçisinin tarixində meydana çıxan 900-cü oyunçu olubFutbol
12:39
Bakı metrosunun daha bir yerüstü stansiyası istifadəyə veriləcəkİnfrastruktur
12:31
Lənkəranda avtobusun vurduğu velosipedçi xəstəxanada ölübHadisə
12:29
Novxanıda 2000 abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
12:26
Sabah yağış yağacaq, güclü külək əsəcək - PROQNOZEkologiya
12:24
Zabuxda torpaqların əkin üçün istifadəyə verilməsi ilə bağlı müraciətlərin qəbulu başlayırASK
12:22
Moldovalı oliqarx Afinada saxlanılaraq Kişineuya gətirilibDigər ölkələr
12:20
"SOCAR Green": Azərbaycan "yaşıl enerji" sahəsində regional ekspertiza mərkəzinə çevriləcəkEnergetika
12:03