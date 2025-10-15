Messi futbol tarixində daha bir rekorda imza atıb
Futbol
- 15 oktyabr, 2025
- 09:15
Argentina millisinin futbolçusu Lionel Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb.
"Report"un məlumatına görə, 38 yaşlı hücumçu buna Puerto Riko yığmasına qalib gəldikləri yoldaşlıq matçında iki məhsuldar ötürmə verməklə nail olub.
Komandadakı assistlərinin sayını 60-a çatdıran ulduz forvard millilərdə bunu ən çox bacaran oyunçu adına sahib çıxıb.
Braziliyalı Neymar və ABŞ-dən olan Lendon Donovan (hər ikisi 58 assist) növbəti sıralarda qərarlaşıblar.
Qeyd edək ki, Argentina Pueto Rikonu 6 cavabsız qolla üstələyib.
Son xəbərlər
09:31
Bakıda sahəsi 14400 m² olan istixanada yanğın olubHadisə
09:28
Azərbaycan Çinə fındıq və badam ixrac edəcəkBiznes
09:26
Bakı metrosunda problem yaranıbİnfrastruktur
09:15
Messi futbol tarixində daha bir rekorda imza atıbFutbol
09:05
Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakimləri təyinat alıblarKomanda
09:03
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.10.2025)Maliyyə
09:03
"AFB Bank"ın depozit portfeli 8 % azalıbMaliyyə
08:54
KİV: İsrail "Rəfah" sərhəd keçid məntəqəsini açacaqDigər ölkələr
08:51