"Mançester Yunayted" mövsümün sonunda kapitanı ilə yolları ayıra bilər

"Mançester Yunayted" (İngiltərə) cari mövsümün sonunda portuqaliyalı yarımmüdafiəçisi və kapitanı Brunu Fernandeşlə yolları ayıra bilər.
"Report"un "Confidential" nəşrinə istinadən məlumatına görə, 30 yaşlı futbolçu DÇ-2026 başa çatdıqdan sonra Səudiyyə Ərəbistanına, MLS-ə və ya Avropanın əsas liqalarından birinə getməyə hazır olacaq.
Onun 2026-cı ildə keçiriləcək dünya çempionatına yaxşı hazırlaşmaq üçün hazırda Səudiyyə Ərəbistanından gələn yüksək məbləğli təklifləri rədd etdiyi bildirilib.
Qeyd edək ki, daha əvvəl B.Fernandeş "Əl-Hilal"ın 200 milyon funt-sterlinqlik təklifini geri çevirib.