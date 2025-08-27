Haqqımızda

"Mançester Yunayted" mövsümün sonunda kapitanı ilə yolları ayıra bilər

"Mançester Yunayted" mövsümün sonunda kapitanı ilə yolları ayıra bilər "Mançester Yunayted" (İngiltərə) cari mövsümün sonunda portuqaliyalı yarımmüdafiəçisi və kapitanı Brunu Fernandeşlə yolları ayıra bilər.
Futbol
27 avqust 2025 11:04
Mançester Yunayted mövsümün sonunda kapitanı ilə yolları ayıra bilər

"Mançester Yunayted" (İngiltərə) cari mövsümün sonunda portuqaliyalı yarımmüdafiəçisi və kapitanı Brunu Fernandeşlə yolları ayıra bilər.

"Report"un "Confidential" nəşrinə istinadən məlumatına görə, 30 yaşlı futbolçu DÇ-2026 başa çatdıqdan sonra Səudiyyə Ərəbistanına, MLS-ə və ya Avropanın əsas liqalarından birinə getməyə hazır olacaq.

Onun 2026-cı ildə keçiriləcək dünya çempionatına yaxşı hazırlaşmaq üçün hazırda Səudiyyə Ərəbistanından gələn yüksək məbləğli təklifləri rədd etdiyi bildirilib.

Qeyd edək ki, daha əvvəl B.Fernandeş "Əl-Hilal"ın 200 milyon funt-sterlinqlik təklifini geri çevirib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

UEFA-nın Pro kateqoriyalı məşqçi kursunun III mərhələsi keçirilir
FotoUEFA-nın Pro kateqoriyalı məşqçi kursunun III mərhələsi keçirilir
27 avqust 2025 11:25
Mançester Yunaytedin yarımmüdafiəçisi karyerasını İspaniyada davam etdirə bilər
"Mançester Yunayted"in yarımmüdafiəçisi karyerasını İspaniyada davam etdirə bilər
27 avqust 2025 10:05
UEFA Çempionlar Liqası: Qarabağ bu gün pley-off mərhələsində həlledici matça çıxacaq
UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" bu gün pley-off mərhələsində həlledici matça çıxacaq
27 avqust 2025 09:01
Qazaxıstan klubu tarixində ilk dəfə Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinə vəsiqə qazanıb
Qazaxıstan klubu tarixində ilk dəfə Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinə vəsiqə qazanıb
27 avqust 2025 00:11
Yuventus futbolçusunu Braziliya klubuna icarəyə göndərib
"Yuventus" futbolçusunu Braziliya klubuna icarəyə göndərib
26 avqust 2025 22:53
Qarabağ kolumbiyalı vingeri transfer edib
"Qarabağ" kolumbiyalı vingeri transfer edib
26 avqust 2025 21:46
Ferentsvaroşun baş məşqçisi: Qarabağla ilk matçda iki adi vəziyyətdən qol buraxdıq
"Ferentsvaroş"un baş məşqçisi: "Qarabağ"la ilk matçda iki adi vəziyyətdən qol buraxdıq"
26 avqust 2025 20:33
Ferentsvaroşun futbolçusu: Bakıya Qarabağı məğlub etmək üçün gəlmişik
"Ferentsvaroş"un futbolçusu: "Bakıya "Qarabağ"ı məğlub etmək üçün gəlmişik"
26 avqust 2025 20:26
Çelsi Barselonanın futbolçusu üçün 50 milyon avro ödəməyə hazırdır
"Çelsi" "Barselona"nın futbolçusu üçün 50 milyon avro ödəməyə hazırdır
26 avqust 2025 18:42
Bundesliqa klubu Yaponiya millisinin futbolçusunu icarəyə götürüb
Bundesliqa klubu Yaponiya millisinin futbolçusunu icarəyə götürüb
26 avqust 2025 18:10

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi