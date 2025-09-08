İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    "Mançester Yunayted"in qapıçısı Türkiyə klubuna keçir

    Futbol
    • 08 sentyabr, 2025
    • 09:17
    Mançester Yunaytedin qapıçısı Türkiyə klubuna keçir

    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun qapıçısı Andre Onana karyerasını Türkiyədə davam etdirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb. 

    "Trabzonspor" 29 yaşlı qolkiperi icarəyə götürməyə razılaşıb. Onun bu həftə Türkiyəyə səfər edəcəyi gözlənilir. 

    Qeyd edək ki, Onana ötən mövsüm "qırmızı şeytanlar"ın heyətində bütün yarışlarda 50 oyun keçirib.

    Andre Onana "Mançester Yunayted Trabzonspor klubu transfer

    Son xəbərlər

    09:25

    Azərbaycanın daha iki boksçusu dünya çempionatında mərhələ adlayıb

    Digər
    09:19

    Bakının Yasamal rayonunda qaz olmayacaq

    Energetika
    09:17

    "Mançester Yunayted"in qapıçısı Türkiyə klubuna keçir

    Futbol
    09:14

    Nazir müavini: İranda Azərbaycan səfirliyinə hücum səbəbindən 1,8 milyon azərbaycanlı turisti itirdik

    Region
    09:09

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.09.2025)

    Maliyyə
    09:08

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.09.2025)

    Maliyyə
    09:01

    Türkiyə millisi 41 ildən sonra altı top fərqi ilə uduzub

    Futbol
    08:47

    Biləsuvarda ehtiyatsızlıqdan baş verən yanğında iki nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    08:37

    ABŞ-də iki nəfər lotereyada 1,8 milyard dollar udub

    Maraqlı
    Bütün Xəbər Lenti