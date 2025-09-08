"Mançester Yunayted"in qapıçısı Türkiyə klubuna keçir
Futbol
- 08 sentyabr, 2025
- 09:17
İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun qapıçısı Andre Onana karyerasını Türkiyədə davam etdirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.
"Trabzonspor" 29 yaşlı qolkiperi icarəyə götürməyə razılaşıb. Onun bu həftə Türkiyəyə səfər edəcəyi gözlənilir.
Qeyd edək ki, Onana ötən mövsüm "qırmızı şeytanlar"ın heyətində bütün yarışlarda 50 oyun keçirib.
Son xəbərlər
09:25
Azərbaycanın daha iki boksçusu dünya çempionatında mərhələ adlayıbDigər
09:19
Bakının Yasamal rayonunda qaz olmayacaqEnergetika
09:17
"Mançester Yunayted"in qapıçısı Türkiyə klubuna keçirFutbol
09:14
Nazir müavini: İranda Azərbaycan səfirliyinə hücum səbəbindən 1,8 milyon azərbaycanlı turisti itirdikRegion
09:09
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.09.2025)Maliyyə
09:08
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.09.2025)Maliyyə
09:01
Türkiyə millisi 41 ildən sonra altı top fərqi ilə uduzubFutbol
08:47
Biləsuvarda ehtiyatsızlıqdan baş verən yanğında iki nəfər xəsarət alıbHadisə
08:37