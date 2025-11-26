İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    "Mançester Siti" Çempionlar Liqasında son 14 ev matçında ilk dəfə Almaniya komandasına uduzub

    Futbol
    • 26 noyabr, 2025
    • 12:50
    Mançester Siti Çempionlar Liqasında son 14 ev matçında ilk dəfə Almaniya komandasına uduzub

    İngiltərənin "Mançester Siti" klubu UEFA Çempionlar Liqasında son 14 ev matçında ilk dəfə Almaniya komandasına uduzub.

    "Report" "Stata Football"a istinadən xəbər verir ki, bu, liqa mərhələsinin V turunda ötən gün baş tutan "Bayer 04" (0:2) ilə matçda reallaşıb.

    Mançester təmsilçisi sonuncu dəfə 2013-cü ildə Xosep Qvardiolanın rəhbərlik etdiyi "Bavariya"ya məğlub olmuşdu. Həmin vaxtdan bəri İngiltərə klubu Almaniya komandalarına qarşı keçirdiyi oyunlarda 13 qələbə qazanıb.

    Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasının finalı mayın 30-da Macarıstanın paytaxtı Budapeştdəki "Puşkaş Arena"da keçiriləcək. Turnirin son qalibi Fransanın PSJ klubudur.

    "Mançester Siti" Xosep Qvardiola "Bavariya" klubu "Bayer 04" klubu

    Son xəbərlər

    14:15

    Dövlət Vergi Xidməti kirayə gəlirləri üzrə vergi dərəcəsinin azaldılmasını şərh edib

    Biznes
    14:15

    BCG: Azərbaycan süni intellekt sahəsində təsirli həllər yaratmaq qabiliyyətinə malikdir

    İKT
    14:14
    Foto

    Bakıda I Gənc Dəmiryolçular Forumu keçirilib

    İnfrastruktur
    14:05

    Ermənistan parlamentinin sədri: Uyğun bir vaxtda Azərbaycana getməyə hazıram

    Region
    14:05

    Ursula fon der Lyayen: Ukraynanın maliyyə ehtiyacları yalnız Avropanın hesabına baş verməməlidir

    Digər ölkələr
    13:58

    İlham Mirzəliyev Naftalanda vətəndaşları qəbul edəcək

    İnfrastruktur
    13:55

    Rəşt-Astara dəmir yolunun tikintisinə Novruz Bayramından sonra başlanılacaq - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    13:48

    İran Naxçıvandan Ermənistana dəmir yolu ilə yük göndərməyə çalışır - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    13:44

    Cabbar Əli Zakeri: "Astara" terminalının tikintisi gələn ilin Novruz bayramınadək yekunlaşacaq" - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti