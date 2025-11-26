"Mançester Siti" Çempionlar Liqasında son 14 ev matçında ilk dəfə Almaniya komandasına uduzub
Futbol
- 26 noyabr, 2025
- 12:50
İngiltərənin "Mançester Siti" klubu UEFA Çempionlar Liqasında son 14 ev matçında ilk dəfə Almaniya komandasına uduzub.
"Report" "Stata Football"a istinadən xəbər verir ki, bu, liqa mərhələsinin V turunda ötən gün baş tutan "Bayer 04" (0:2) ilə matçda reallaşıb.
Mançester təmsilçisi sonuncu dəfə 2013-cü ildə Xosep Qvardiolanın rəhbərlik etdiyi "Bavariya"ya məğlub olmuşdu. Həmin vaxtdan bəri İngiltərə klubu Almaniya komandalarına qarşı keçirdiyi oyunlarda 13 qələbə qazanıb.
Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasının finalı mayın 30-da Macarıstanın paytaxtı Budapeştdəki "Puşkaş Arena"da keçiriləcək. Turnirin son qalibi Fransanın PSJ klubudur.
Son xəbərlər
14:15
Dövlət Vergi Xidməti kirayə gəlirləri üzrə vergi dərəcəsinin azaldılmasını şərh edibBiznes
14:15
BCG: Azərbaycan süni intellekt sahəsində təsirli həllər yaratmaq qabiliyyətinə malikdirİKT
14:14
Foto
Bakıda I Gənc Dəmiryolçular Forumu keçirilibİnfrastruktur
14:05
Ermənistan parlamentinin sədri: Uyğun bir vaxtda Azərbaycana getməyə hazıramRegion
14:05
Ursula fon der Lyayen: Ukraynanın maliyyə ehtiyacları yalnız Avropanın hesabına baş verməməlidirDigər ölkələr
13:58
İlham Mirzəliyev Naftalanda vətəndaşları qəbul edəcəkİnfrastruktur
13:55
Rəşt-Astara dəmir yolunun tikintisinə Novruz Bayramından sonra başlanılacaq - EKSKLÜZİVİnfrastruktur
13:48
İran Naxçıvandan Ermənistana dəmir yolu ilə yük göndərməyə çalışır - EKSKLÜZİVİnfrastruktur
13:44