Mahir Emreli: “İlk qələbə asan əldə olunmur”

Almaniyanın “Kayzerslautern” klubunda çıxış edən Mahir Emreli II Bundesliqada “Şalke 04”ə qalib gəldikləri oyunun asan olmadığını bildirib.
“Report”un məlumatına görə, Azərbaycan millisinin futbolçusu bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
Forvard II turun qarşılaşmasında onlara dəstək olan azarkeşləri də unutmayıb:
“İlk qələbə heç vaxt asan əldə olunmur. Lakin inanılmaz dərəcədə vacibdir. Böyük dəstəyə görə təşəkkür edirəm”.
Qeyd edək ki, Mahir Emreli “Şalke 04”ə 1:0 hesabı ilə qalib gəldikləri matça ilk “11-lik”də başlayıb və 72-ci dəqiqədə əvəzlənib.