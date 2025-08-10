Haqqımızda

Mahir Emreli: “İlk qələbə asan əldə olunmur”

Mahir Emreli: “İlk qələbə asan əldə olunmur” Almaniyanın “Kayzerslautern” klubunda çıxış edən Mahir Emreli II Bundesliqada “Şalke”yə qalib gəldikləri oyunun asan olmadığını bildirib.
Futbol
10 avqust 2025 16:41
Mahir Emreli: “İlk qələbə asan əldə olunmur”

Almaniyanın “Kayzerslautern” klubunda çıxış edən Mahir Emreli II Bundesliqada “Şalke 04”ə qalib gəldikləri oyunun asan olmadığını bildirib.

“Report”un məlumatına görə, Azərbaycan millisinin futbolçusu bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

Forvard II turun qarşılaşmasında onlara dəstək olan azarkeşləri də unutmayıb:

“İlk qələbə heç vaxt asan əldə olunmur. Lakin inanılmaz dərəcədə vacibdir. Böyük dəstəyə görə təşəkkür edirəm”.

Qeyd edək ki, Mahir Emreli “Şalke 04”ə 1:0 hesabı ilə qalib gəldikləri matça ilk “11-lik”də başlayıb və 72-ci dəqiqədə əvəzlənib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

“Neftçi” afrikalı futbolçu ilə 2+1 illik müqavilə imzalayıb
“Neftçi” afrikalı futbolçu ilə 2+1 illik müqavilə imzalayıb
10 avqust 2025 16:13
“Mançester Siti” Rodrinin müqaviləsinin müddətini uzatmaq istəyir
“Mançester Siti” Rodrinin müqaviləsinin müddətini uzatmaq istəyir
10 avqust 2025 15:30
“Milan”ın müdafiəçisi İngiltərə klubuna keçir
“Milan”ın müdafiəçisi İngiltərə klubuna keçir
10 avqust 2025 14:08
PSJ “Çelsi”nin futbolçusu üçün 150 milyon avro ödəməyə hazırdır
PSJ “Çelsi”nin futbolçusu üçün 150 milyon avro ödəməyə hazırdır
10 avqust 2025 13:19
“Qarabağ” klubu dünya reytinqində daha üç pillə geriləyib
“Qarabağ” klubu dünya reytinqində daha üç pillə geriləyib
10 avqust 2025 12:28
“Fənərbağça” xorvatiyalı futbolçunu heyətinə qatır
“Fənərbağça” xorvatiyalı futbolçunu heyətinə qatır
10 avqust 2025 11:30
Ukraynalı baş məşqçi Azərbaycan millisi ilə oyunlara U-21 yığmasından futbolçular cəlb edəcək
Ukraynalı baş məşqçi Azərbaycan millisi ilə oyunlara U-21 yığmasından futbolçular cəlb edəcək
10 avqust 2025 11:02
Messi MLS-dəki növbəti oyunu buraxacaq
Messi MLS-dəki növbəti oyunu buraxacaq
10 avqust 2025 10:16
“Barselona”nın futbolçusu ilə bağlı planları dəyişib
“Barselona”nın futbolçusu ilə bağlı planları dəyişib
10 avqust 2025 09:38
London klubu ukraynalı futbolçunu pulsuz göndərməyə hazırdır
London klubu ukraynalı futbolçunu pulsuz göndərməyə hazırdır
10 avqust 2025 09:00

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi