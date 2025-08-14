Luis Enrike UEFA Superkubokunu iki fərqli komanda ilə qazanan beşinci mütəxəssis olub

Haqqımızda

Luis Enrike UEFA Superkubokunu iki fərqli komanda ilə qazanan beşinci baş məşqçi olub.
Futbol
14 avqust 2025 09:23
Luis Enrike UEFA Superkubokunu iki fərqli komanda ilə qazanan beşinci baş məşqçi olub.

"Report"un məlumatına görə, hazırda Fransa təmsilçisi PSJ-də işləyən 55 yaşlı mütəxəssis buna İngiltərənin "Tottenhem" klubunu məğlub etməklə nail olub.

Luis Enrike 2015-ci ildə İspaniyanın "Barselona" klubu ilə də eyni mükafata sahib çıxıb.

Karlo Ançelotti, Xosep Qvardiola, Lui van Qal və Aleks Ferqyuson da iki fərqli komanda ilə titulu əldə ediblər.

Qeyd edək ki, UEFA Superkuboku uğrunda matçın əsas vaxtı 2:2 hesabı ilə yekunlaşıb. Parislilər rəqibini penaltilər seriyasında üstələyib - 3:2.

