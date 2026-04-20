İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Luis Dias Almaniya Bundesliqanın tarixinə düşən rekorda imza atıb

    Almaniya Bundesliqasının XXX turunda "Ştutqart"ı məğlub edərək (4:2) çempionluğu rəsmiləşdirən "Bavariya"nın futbolçusu Luis Dias rekorda imza atıb.

    "Report" "OptaFranz"a istinadən xəbər verir ki, bu qarşılaşmada iki məhsuldar ötürmə ilə yadda qalan 29 yaşlı kolumbiyalı vinger rəsmi statistika aparılan (2004/2005) dönəmdən bəri Bundesliqanın bir mövsümündə ən azı 13 qol vurub və eyni sayda assist edən ilk "Bavariya"lı olub.

    15 qol və 13 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalan futbolçu Avropanın "Böyük beşlik" liqalarında cari mövsümdə bu nəticəni göstərən yeganə oyunçudur.

    Luis Dias ötən yay İngiltərənin "Liverpul" klubundan 70 milyon avro qarşılığında Almaniya nəhənginə keçib.

    Kolumbiyalı oyunçunun "Bavariya" ilə müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilə qədərdir.

    Luis Dias Bavariya FK Almaniya Bundesliqası Ştutqart FK

