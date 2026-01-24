İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    "Liverpul"un müdafiəçisi karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər

    Futbol
    • 24 yanvar, 2026
    • 15:29
    Liverpulun müdafiəçisi karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər

    "Liverpul"un müdafiəçisi Co Qomes İtaliya A Seriyasına keçməyə yaxındır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Calciomercato" portalı məlumat yayıb.

    "Milan" 28 yaşlı futbolçunu transfer etmək istəyir. "Rossonerilər" bir müddətdir oyunçu ilə danışıqlar aparır və Mersisayd təmsilçisinə rəsmi təklif göndərməyə hazırlaşır.

    Qeyd edək ki, müdafiəçi 2015-ci ilin yayından "Liverpul"da çıxış edir. Onun klubla müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin iyununda başa çatacaq. Bazar dəyəri 15 milyon avro qiymətləndirilən C.Qomes cari mövsümdə Premyer Liqada 10 matça çıxıb və 2 məhsuldar ötürmə edib.

    "Milan" "Liverpul" İtaliya A Seriyası Co Qomes

    Son xəbərlər

    15:41

    İspaniya parlamentinin sədri: Bakıda müasir çağırışlarla mübarizə barədə açıq dialoq apardıq

    Xarici siyasət
    15:40

    Azərbaycandakı bankların əməliyyat xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Maliyyə
    15:35

    "AnewZ" Azərbaycan və Vatikan arasında dinlərarası dialoq haqqında sənədli film hazırlayıb

    Xarici siyasət
    15:29

    "Liverpul"un müdafiəçisi karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər

    Futbol
    15:27

    Azərbaycanda ötən il beynəlxalq dəniz nəqliyyatı ilə 3 milyon tona yaxın yük daşınıb

    Biznes
    15:20

    Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Maliyyə
    15:19

    Əfqanıstanda üç gün ərzində yağan qar və leysan yağışlar 60-dan çox insanın həyatına son qoyub

    Digər ölkələr
    15:00

    Azərbaycandakı bankların faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Maliyyə
    14:45

    Azərbaycanda ötən il beynəlxalq dəmiryolu nəqliyyatı ilə 3 milyard dollarlıq yük daşınıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti