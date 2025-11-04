"Liverpul" London klubunun futbolçusu ilə maraqlanır
Futbol
- 04 noyabr, 2025
- 12:11
İngiltərənin "Liverpul" klubu "Fulhem"də çıxış edən Kevin Masedo ilə maraqlanır.
"Report" "Football Insider"ə istinadən xəbər verir ki, Mersisayd təmsilçisi 22 yaşlı vingerin transferini nəzərdən keçirir.
"Qırmızılar" braziliyalı forvardı izləmək üçün klubun baş skautunu göndərib.
Qeyd edək ki, Kevin Masedo ötən ay Ukrayna təmsilçisi "Şaxtyor"dan London komandasına keçib. O, cari mövsüm 9 matçda bir məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
