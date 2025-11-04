İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    "Liverpul" London klubunun futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    • 04 noyabr, 2025
    • 12:11
    Liverpul London klubunun futbolçusu ilə maraqlanır

    İngiltərənin "Liverpul" klubu "Fulhem"də çıxış edən Kevin Masedo ilə maraqlanır.

    "Report" "Football Insider"ə istinadən xəbər verir ki, Mersisayd təmsilçisi 22 yaşlı vingerin transferini nəzərdən keçirir.

    "Qırmızılar" braziliyalı forvardı izləmək üçün klubun baş skautunu göndərib.

    Qeyd edək ki, Kevin Masedo ötən ay Ukrayna təmsilçisi "Şaxtyor"dan London komandasına keçib. O, cari mövsüm 9 matçda bir məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Liverpul klubu Fulhem Klubu Kevin Masedo transfer

