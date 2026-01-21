İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Liverpul" İngiltərə millisinin futbolçusunu heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    • 21 yanvar, 2026
    • 14:06
    Liverpul İngiltərə millisinin futbolçusunu heyətinə qatmaq istəyir

    "Liverpul" klubu İngiltərə millisinin futbolçusu Adam Uortonu heyətinə qatmaq istəyir.

    "Report" "Fichajes"ə istinadən xəbər verir ki, "Kristal Pelas" 21 yaşlı yarımmüdafiəçinin mümkün gedişinə hazırlaşır.

    Lakin Premyer Liqa təmsilçisi oyunçunu əhəmiyyətli kompensasiya olmadan buraxmaq niyyətində deyil.

    "Liverpul" rəhbərliyi Uortonu yarımmüdafiə xəttində oyunçularına ideal tərəfdaş hesab edir.

    Bundan əlavə, İspaniyanın "Real" klubu da futbolçu ilə maraqlanır.

    Xatırladaq ki, Adam Uortonun "Kristal Pelas"la 2029-cu ilin yayınadək müqaviləsi var.

    Adam Uorton Liverpul klubu "Kristal Pelas" klubu transfer

    Son xəbərlər

    14:21

    İspaniya klubu Ter Şteqeni icarəyə götürdüyünü açıqlayıb

    Futbol
    14:13
    Foto

    İlk köç karvanı Xankəndi şəhərinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:06

    "Liverpul" İngiltərə millisinin futbolçusunu heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    14:06

    Azərbaycanda daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə ödəniş məbləğləri dəyişə bilər

    Maliyyə
    14:01

    Azərbaycanda minimum əməkhaqqı məbləğinə ildə bir dəfədən az olmayaraq yenidən baxılacaq

    Sosial müdafiə
    13:58
    Foto
    Video

    Dərnəgüldəki yanğına 18 texnika və 70 əməkdaş cəlb olunub, qərargah yaradılıb - YENİLƏNİB-7

    Hadisə
    13:57

    Nazir: Azərbaycandan dizel yanacağının idxalı Ermənistan iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərib

    Region
    13:52

    "Azər-Türk Bank"a sədr təyin edilib

    Maliyyə
    13:38

    Slovakiya və Qırğızıstan səfirləri regional məsələləri müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti