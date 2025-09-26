İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    "Liverpul" həlak olan futbolçusunun almalı olduğu məbləği ailəsinə ödəyib

    Futbol
    • 26 sentyabr, 2025
    • 15:55
    Liverpul həlak olan futbolçusunun almalı olduğu məbləği ailəsinə ödəyib
    Dioqu Jota

    İngiltərənin "Liverpul" klubu mərhum futbolçu Dioqu Jotanın müqaviləyə əsasən almalı olduğu məbləği ailəsinə ödəyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun baş məşqçisi Arne Slot "TNT"yə açıqlamasında bildirib.

    Mersisayd təmsilçisi sözləşmənin qalan iki ili üçün nəzərdə tutulan pulu hücumçunun yaxınlarına verib.

    İngiltərə mətbuatında yayılan xəbərlərə əsasən, bu məbləğ 10 milyon funt sterlinqə bərabərdir.

    Qeyd edək ki, Portuqaliya millisinin üzvü iyulun 3-də qardaşı Andre Silva ilə birlikdə avtomobil qəzasında həlak olub. 2020-ci ildən "Liverpul"da çıxış edən Jota 182 oyunda 65 qol və 26 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. O, 2024/2025 mövsümündə komanda ilə İngiltərə Premyer Liqasının qalibi olub.

    "Liverpul" Diequ Jota Avtomobil qəzası

    Son xəbərlər

    16:15

    Azərbaycan Harvard Universitetinin ekspertləri ilə dövlət maliyyəsinin idarə olunmasını müzakirə edib

    Maliyyə
    16:03

    Ermənistanda Parakar icmasının başçısının qətlində şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Region
    15:55

    "Liverpul" həlak olan futbolçusunun almalı olduğu məbləği ailəsinə ödəyib

    Futbol
    15:50

    Naxçıvanda əhalidən istifadə etmədiyi suya görə pul yığılıb

    Maliyyə
    15:49

    İran ölkədə 4 kiçik AES-in inşasına dair Rusiya ilə 25 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb

    Region
    15:49
    Foto

    Pakistanda "27 Sentyabr - Anım Günü: Şanlı Qəhrəmanlıq" mövzusunda konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    15:48
    Foto

    Ağdamda əməyin mühafizəsi sahəsində görülən işlər təqdim olunub

    Sosial müdafiə
    15:43

    Niderlandda Rusiyanın xeyrinə casusluqla şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    15:43

    Sandro Museridze: "EBRD Azərbaycanda 1,2 GVt gücündə BOEM layihələrinə investisiya yatırıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti