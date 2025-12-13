"Liverpul" Cerrardın müvəqqəti baş məşqçi təyin olunması variantını müzakirə edir
İngiltərənin "Liverpul" klubu əfsanəvi futbolçusu Stiven Cerrardın müvəqqəti baş məşqçi təyin olunması variantını müzakirə edir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Football Insider" məlumat yayıb.
45 yaşlı mütəxəssis özü də doğma komandasına qayıtmaqda maraqlıdır.
Mersisayd təmsilçisinin uğursuz nəticələrə görə Arne Soltla yollarını ayıracağı gözlənilir.
Qeyd edək ki, Stiven Cerrard son olaraq Səudiyyə Ərəbistanında "Əl-İttifaq"ın baş məşqçisi olub.
