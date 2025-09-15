İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü
    Lionel Messinin kartı rekord məbləğə satılıb

    Futbol
    • 15 sentyabr, 2025
    • 10:20
    Argentina millisinin kapitanı Lionel Messinin kartı rekord məbləğə satılıb.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hücumçunun sabiq klubu "Barselona"da debüt etdiyi 2004/2005 mövsümündə hazırlanmış ilk rəsmi kartı hərracda 1,5 milyon dollara alıcısını tapıb. 

    Nüsxənin keyfiyyəti ən yüksək qiymət - "10" alıb. Kart həmçinin "Mike Baker Authenticated"də brilyant sertifikata layiq görülüb.

    Qeyd edək ki, bundan əvvəl ən bahalı kart Braziliya millisinin sabiq forvardı Peleyə məxsus idi. 1958-ci ilə aid olan kart 1,33 milyon dollara satılmışdı. 

    Lionel Messi Argentina millisi "Barselona" Futbol

