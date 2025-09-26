Lamin Yamal yaşıl meydanlara qayıdıb
Futbol
- 26 sentyabr, 2025
- 15:34
İspaniya təmsilçisi "Barselona"nın futbolçusu Lamin Yamal məşqlərə qayıdıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə 18 yaşlı oyunçu özü sosial şəbəkə hesabında bildirib.
O, avqustun 23-də La Liqada "Levante" ilə oyunda qasıq nahiyəsindən zədələnmişdi.
Qeyd edək ki, Lamin Yamal cari mövsüm İspaniya çempionatında üç matçda iki qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib.
