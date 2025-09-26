İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    Lamin Yamal yaşıl meydanlara qayıdıb

    Futbol
    • 26 sentyabr, 2025
    • 15:34
    Lamin Yamal yaşıl meydanlara qayıdıb

    İspaniya təmsilçisi "Barselona"nın futbolçusu Lamin Yamal məşqlərə qayıdıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə 18 yaşlı oyunçu özü sosial şəbəkə hesabında bildirib.

    O, avqustun 23-də La Liqada "Levante" ilə oyunda qasıq nahiyəsindən zədələnmişdi.

    Qeyd edək ki, Lamin Yamal cari mövsüm İspaniya çempionatında üç matçda iki qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib.

    Lamin Yamal zədə "Barselona" Futbol

    Son xəbərlər

    16:15

    Azərbaycan Harvard Universitetinin ekspertləri ilə dövlət maliyyəsinin idarə olunmasını müzakirə edib

    Maliyyə
    16:03

    Ermənistanda Parakar icmasının başçısının qətlində şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Region
    15:55

    "Liverpul" həlak olan futbolçusunun almalı olduğu məbləği ailəsinə ödəyib

    Futbol
    15:50

    Naxçıvanda əhalidən istifadə etmədiyi suya görə pul yığılıb

    Maliyyə
    15:49

    İran ölkədə 4 kiçik AES-in inşasına dair Rusiya ilə 25 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb

    Region
    15:49
    Foto

    Pakistanda "27 Sentyabr - Anım Günü: Şanlı Qəhrəmanlıq" mövzusunda konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    15:48
    Foto

    Ağdamda əməyin mühafizəsi sahəsində görülən işlər təqdim olunub

    Sosial müdafiə
    15:43

    Niderlandda Rusiyanın xeyrinə casusluqla şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    15:43

    Sandro Museridze: "EBRD Azərbaycanda 1,2 GVt gücündə BOEM layihələrinə investisiya yatırıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti