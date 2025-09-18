İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Kurban Berdıyev "Turan Tovuz"un futbolçusuna forma hədiyyə edib

    Futbol
    • 18 sentyabr, 2025
    • 22:30
    Kurban Berdıyev Turan Tovuzun futbolçusuna forma hədiyyə edib

    Misli Premyer Liqasında 100-cü oyununu keçirən "Turan Tovuz"un futbolçusu Ayxan Hüseynova xatirə hədiyəsi təqdim olunub.

    "Report" xəbər verir ki, yubilyara 100 nömrəli formanı qərb təmsilçisinin idman və əməliyyatlar üzrə direktoru Səməd Nəsibov və baş məşqçi Kurban Berdıyev təqdim ediblər.

    Qeyd edək ki, 26 yaşlı yarımmüdafiəçinin yubileyi IV tura təsadüf edib. O, "Qəbələ" ilə matçın gedişində meydana daxil olub.

    Ayxan Hüseynov 100 qarşılaşmada 13 qola imza atıb. O, Premyer Liqada yalnız bir klubun formasını geyinməklə "Turan Tovuz"da 100 çempionat matçına çıxan ilk oyunçu olub. Oyunçu Premyer Liqada 2022/2023 mövsümündə debüt edib.

    Azərbaycan Premyer Liqası "Turan Tovuz" klubu yubiley hədiyyə

    Son xəbərlər

    22:57

    Çempionlar Liqası: Azərbaycanın minifutbol komandaları növbəti oyunlarını keçiriblər

    Futbol
    22:51

    BMT TŞ sentyabrın 23-də Qəzza və Ukrayna ilə bağlı iclaslar keçirəcək

    Digər ölkələr
    22:44
    Foto

    Naxçıvan şəhərində "Suverenlik yürüşü" keçirilib

    Daxili siyasət
    22:30

    Kurban Berdıyev "Turan Tovuz"un futbolçusuna forma hədiyyə edib

    Futbol
    22:21
    Foto

    Zeynəb Babayeva: Ümidvaram ki, "Hekayələrin səfirləri" sərgisi GWARP sığınacağına kömək edəcək

    Mədəniyyət
    22:18

    Azərbaycan millisinin futbolçusu əməliyyat olunub

    Futbol
    22:08

    "Fitch" ortamüddətli perspektivdə ABB-nin kredit portfelində mülayim artım gözləyir

    Maliyyə
    22:05

    "Qarabağ" Ramil Şeydayevi transfer etdiyini açıqlayıb

    Futbol
    21:58

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan sülh gündəmini irəlilətməyə sadiqdir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti