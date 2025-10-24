İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Kurban Berdıyev: "Karvan-Yevlax"la oyun bizim üçün çətin oldu"

    Futbol
    • 24 oktyabr, 2025
    • 16:59
    Kurban Berdıyev: Karvan-Yevlaxla oyun bizim üçün çətin oldu

    "Karvan-Yevlax"la oyun "Turan Tovuz" üçün çətin olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Tovuz təmsilçisinin baş məşqçisi Kurban Berdıyev mətbuat konfransında açıqlama verib.

    Mütəxəssis Misli Premyer Liqasının VIII turunda 2:1 hesabı ilə qalib gəldikləri oyunla bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Çətin matç oldu. Rəqibin əks-hücumlarda yaxşı oynadığını bilirdik. Təəssüf ki, onlardan biri qolla nəticələndi. Uşaqlara qarşılaşmada dönüş yaratdıqlarına görə minnətdaram".

    Kurban Berdıyev Misli Premyer Liqası "Turan Tovuz" klubu "Karvan-Yevlax"

