Kurban Berdıyev: "Karvan-Yevlax"la oyun bizim üçün çətin oldu"
Futbol
- 24 oktyabr, 2025
- 16:59
"Karvan-Yevlax"la oyun "Turan Tovuz" üçün çətin olub.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Tovuz təmsilçisinin baş məşqçisi Kurban Berdıyev mətbuat konfransında açıqlama verib.
Mütəxəssis Misli Premyer Liqasının VIII turunda 2:1 hesabı ilə qalib gəldikləri oyunla bağlı fikirlərini bölüşüb:
"Çətin matç oldu. Rəqibin əks-hücumlarda yaxşı oynadığını bilirdik. Təəssüf ki, onlardan biri qolla nəticələndi. Uşaqlara qarşılaşmada dönüş yaratdıqlarına görə minnətdaram".
