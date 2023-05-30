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Konfrans Liqası: “Neftçi”yə 19, “Sabah” və “Qəbələ”yə 23 potensial rəqib - SİYAHI

Konfrans Liqası: “Neftçi”yə 19, “Sabah” və “Qəbələ”yə 23 potensial rəqib - SİYAHI UEFA Konfrans Liqasının 2023/2024 mövsümündə “Neftçi”nin potensial rəqibi 19-a, “Sabah”la “Qəbələ”nin qarşılaşa biləcəyi komanda sayı 23-ə çatıb.
Futbol
30 May , 2023 09:57
Konfrans Liqası: “Neftçi”yə 19, “Sabah” və “Qəbələ”yə 23 potensial rəqib - SİYAHI

UEFA Konfrans Liqasının 2023/2024 mövsümündə “Neftçi”nin potensial rəqibi 19-a, “Sabah”la “Qəbələ”nin qarşılaşa biləcəyi komanda sayı 23-ə çatıb.

“Report”un məlumatına görə, son olaraq daha 3 komandanın II təsnifat mərhələsindəki mövqeləri bəlli olub.

Püşkatma zamanı səpələnmişlərdə yer alacaq “Neftçi”nin mümkün rəqibləri sırasına Belarus klubu “Torpedo BelAZ” qoşulub.

Səpələnməmişlərdə qərarlaşacaq “Sabah” və “Qəbələ”nin işi daha çətin olacaq. Çünki “Bazel” (İsveçrə) və AEK (Larnaka, Kipr) kimi komandalar da sələpənmişlərin sırasına düşüblər.

Qeyd edək ki, iyunun 20-də I təsnifat mərhələsinin, bir gün sonra isə II raundun püşkü atılacaq. Azərbaycan klubları ilk oyunlarını iyulun 27-də, cavab matçlarını avqustun 3-də keçirəcəklər.

UEFA Konfrans Liqası

I təsnifat mərhələsi

Səpələnmişlər:

“Düdelanj” (Lüksemburq)

“Riqa” (Latviya)

“Maribor” (Sloveniya)

“Şkendiya” (Şimali Makedoniya)

“Linfild” (Şimali İrlandiya)

“Vaduts” (Lixtenşteyn)

“Dunayska” (Slovakiya)

“Dandolk” (İrlandiya)

“Alaşkert” (Ermənistan)

“Sutyeska” (Monteneqro)

“Şkupi” (Şimali Makedoniya)

“Sarayevo” (Bosniya və Herseqovina)

“Riqa” (Latviya)

“Tobol” (Qazaxıstan)

“B36 Torshavn” (Farer adaları)

“Ararat” (Ermənistan)

“Qzira Yunayted” (Malta)

“Levadiya” (Estoniya)

“Dinamo” (Minsk, Belarus)

“Konnas” (Uels)

“Milsami” (Moldova)

“HB Torshavn” (Farer adaları)

“Europa” (Cəbəllütariq)

“Domjale” (Sloveniya)

“Santa-Koloma” (Andorra)

“Proqres” (Lüksemburq)

“Dinamo” (Batumi, Gürcüstan)

“İnter Eskaldes” (Andorra)

“Kruzaders” (Şimali İrlandiya)

Səpələnməmişlər:

“Jilina” (Slovakiya)

“Torpedo” (Kutaisi, Gürcüstan)

“Vikinqur” (Reykyavik, İslandiya)

“Sent-Patriks” (İrlandiya)

“Vlazniya” (Albaniya)

“Vikinqur” (Farer adaları)

“Derri Siti” (İrlandiya)

“Makedoniya” (Şimali Makedoniya)

“Panevezis” (Litva)

“Honka” (Finlandiya)

“Jelezniçar” (Bosniya və Herseqovina)

“Baltsan” (Malta)

“Zimbru” (Moldova)

“Dukagini” (Kosovo)

“Haka” (Finlandiya)

“Dila” (Gürcüstan)

“Birkirkara” (Malta)

“Qlentoran” (Şimali İrlandiya)

“Heqelmann” (Litva)

“İsloç (Belarus)

“Akureyri” (İslandiya)

“Eqnatia” (Albaniya)

“Penibont” (Uels)

“Xaverforduest Kaunti” (Uels)

“Meqpays” (Cəbəllütariq)

"Arsenal Tivat" (Monteneqro)

“Virtus” (San-Marino)

“Kosmos” (San-Marino)

Qeyri-müəyyənlər:

“Payde” (Estoniya)

“Tirana” (Albaniya)

II təsnifat mərhələsi

Səpələnmişlər:

“Brügge” (Belçika)

“Bazel” (İsveçrə)

“Gent” (Belçika)

PAOK (Yunanıstan)

“Makkabi (Təl-Əviv, İsrail)

“Viktoriya” (Çexiya)

“Budo-Qlimt” (Norveç)

“Lex” (Polşa)

“Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail)

“Yurqarden” (İsveç)

APOEL (Nikosiya, Kipr)

“Beşiktaş” (Türkiyə)

“Riyeka” (Xorvatiya)

“Gimaraeş” (Portuqaliya)

“Styaua” (Rumıniya)

“Legiya” (Polşa)

“Rusenborq” (Norveç)

“Spartak” (Trnava, Slovakiya)

AEK (Larnaka, Kipr)

“Omoniya” (Kipr)

“KuPS” (Finlandiya)

“Neftçi” (Azərbaycan)

“Osiyek” (Xorvatiya)

“Aris” (Saloniki, Yunanıstan)

Səpələnməmişlər:

“Voyvodina” (Serbiya)

“Lütsern” (İsveçrə)

“Bohemians” (Çexiya)

“Beytar” (İsrail)

“Hammarbü” (İsveç)

“Kalmar” (İsveç)

“Kauno” (Litva)

“Poqon” (Polşa)

“Zalaeqerseq” (Macarıstan)

“Keçkemet” (Macarıstan)

“Debretsen” (Macarıstan)

“Sepsi” (Rumıniya)

“Qəbələ” (Azərbaycan)

“Boraç” (Bosniya və Herseqovina)

“Sabah” (Azərbaycan)

“Ordabasi” (Qazaxıstan)

“Aktobe” (Qazaxıstan)

“Çelye” (Sloveniya)

“Auda” (Latviya)

“Differdanj” (Lüksemburq)

“Torpedo BelAZ” (Belarus)

Qeyri-müəyyən:

“Petrokub” (Moldova)

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