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Konfrans Liqası: İsveçrə klubu "Neftçi"nin potensial rəqiblərindən biri olub

Konfrans Liqası: İsveçrə klubu "Neftçi"nin potensial rəqiblərindən biri olub Cavab matçlarını avqustun 3-də keçirəcəklər
Futbol
26 May , 2023 09:21
Konfrans Liqası: İsveçrə klubu Neftçinin potensial rəqiblərindən biri olub

"Neftçi"nin UEFA Konfrans Liqasının II təsnifat mərhələsində daha bir potensial rəqibi bəlli olub.

"Report"un məlumatına görə, İsveçrə təmsilçisi "Lütsern" 2023/2024 mövsümündə qitənin üçüncü dərəcəli klub turnirində iştirak hüququ qazanıb.

Komanda buna çempionatın XXXV turunda "Sion"a 2:1 hesabı ilə qalib gəlməklə yiyələnib.

Qeyd edək ki, iyunun 20-də I təsnifat mərhələsinin, bir gün sonra isə II raundun püşkü atılacaq. Azərbaycan klubları ilk oyunlarını iyulun 27-də, cavab matçlarını avqustun 3-də keçirəcəklər.

UEFA Konfrans Liqası

I təsnifat mərhələsi

Səpələnmişlər:

“Düdelanj” (Lüksemburq)

“Riqa” (Latviya)

“Maribor” (Sloveniya)

“Şkendiya” (Şimali Makedoniya)

“Linfild” (Şimali İrlandiya)

“Vaduts” (Lixtenşteyn)

“Dunayska” (Slovakiya)

“Dandolk” (İrlandiya)

“Alaşkert” (Ermənistan)

"Stuyeska" (Monteneqro)

“Şkupi” (Şimali Makedoniya)

"Sarayevo" (Bosniya və Herseqovina)

“Riqa” (Latviya)

“Tobol” (Qazaxıstan)

“B36 Torshavn” (Farer adaları)

“Drita” (Kosovo)

“Qzira Yunayted” (Malta)

“Levadiya” (Estoniya)

"Dinamo" (Mins, Belarus)

“Konnas” (Uels)

“HB Torshavn” (Farer adaları)

“Europa” (Cəbəllütariq)

“Domjale” (Sloveniya)

“Santa-Koloma” (Andorra)

“Proqres” (Lüksemburq)

"Dinamo" (Batumi, Gürcüstan)

Səpələnməmişlər:

"Torpedo" (Kutaisi, Gürcüstan)

“Vikinqur” (Reykyavik, İslandiya)

“Sent-Patriks” (İrlandiya)

“Vikinqur” (Farer adaları)

“Derri Siti” (İrlandiya)

“Makedoniya” (Şimali Makedoniya)

“Panevezis” (Litva)

“Honka” (Finlandiya)

“Baltsan” (Malta)

“Zimbru” (Moldova)

"Gilyani" (Kosovo)

“Haka” (Finlandiya)

“Dila” (Gürcüstan)

“Birkirkara” (Malta)

“Qlentoran” (Şimali İrlandiya)

“Heqelmann” (Litva)

“İsloç (Belarus)

“Akureyri” (İslandiya)

“Eqnatia” (Albaniya)

“Penibont” (Uels)

“Xaverforduest Kaunti” (Uels)

“Meqpays” (Cəbəllütariq)

"Arsenal Tivat" (Monteneqro)

“Kosmos” (San-Marino)

Qeyri-müəyyənlər:

“İnter Eskaldes” (Andorra)

“Kruzaders” (Şimali İrlandiya)

“Payde” (Estoniya)

II təsnifat mərhələsi

Səpələnmişlər:

“Brügge” (Belçika)

“Gent” (Belçika)

“Makkabi (Təl-Əviv, İsrail)

“Viktoriya” (Çexiya)

“Budo-Qlimt” (Norveç)

“Lex” (Polşa)

“Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail)

“Yurqarden” (İsveç)

APOEL (Nikosiya, Kipr)

“Beşiktaş” (Türkiyə)

“Riyeka” (Xorvatiya)

“Styaua” (Rumıniya)

“Legiya” (Polşa)

“Rusenborq” (Norveç)

“Spartak” (Trnava, Slovakiya)

“KuPS” (Finlandiya)

“Neftçi” (Azərbaycan)

“Osiyek” (Xorvatiya)

"Omoniya" (Kipr)

PAOK (Yunanıstan)

Səpələnməmişlər:

"Voyvodina" (Serbiya)

"Lütsern" (İsveçrə)

“Beytar” (İsrail)

“Hammarbü” (İsveç)

“Kalmar” (İsveç)

“Kauno” (Litva)

“Poqon” (Polşa)

“Zalaeqerseq” (Macarıstan)

“Keçkemet” (Macarıstan)

“Boraç” (Bosniya və Herseqovina)

“Sabah” (Azərbaycan)

“Ordabasi” (Qazaxıstan)

“Aktobe” (Qazaxıstan)

“Çelye” (Sloveniya)

“Auda” (Latviya)

"Sepsi" (Rumıniya)

Qeyri-müəyyənlər:

“Aris” (Saloniki, Yunanıstan)

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