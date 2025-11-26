İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Kevin Medinanın sağlıq durumuna aydınlıq gəlib

    Futbol
    • 26 noyabr, 2025
    • 18:19
    Kevin Medinanın sağlıq durumuna aydınlıq gəlib

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turunda səfərdə "Napoli"yə (İtaliya) qarşı matçda zədələnən "Qarabağ"ın futbolçusu Kevin Medinanın sağlıq durumuna aydınlıq gəlib.

    Bu barədə "Report"a Ağdam təmsilçisinin Kommunikasiya departamentinin rəhbəri Anar Hacıyev məlumat verib.

    O, bu gün aparılan müayinələrdən sonra kolumbiyalı müdafiəçinin vəziyyətinin normal olduğunu söyləyib.

    "Komandamız sabah istirahət edəcək. Medinanın birigündən komanda ilə məşqlərə qoşulması gözlənilir", - deyə A.Hacıyev bildirib.

    Qeyd edək ki, ötən gün baş tutan matçda "Napoli"nin üzvü Skott Maktomineyin 51-ci dəqiqədə qapı çərçivəsinə vurduğu top Medinanın üzünə dəyib və nəticədə Kevin huşsuz vəziyyətdə yerə yıxılıb.

