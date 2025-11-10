İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    "Kəpəz" və "Qəbələ" Rusiya klubunda çıxış edən azərbaycanlı futbolçu ilə maraqlanır

    Futbol
    10 noyabr, 2025
    • 17:31
    Kəpəz və Qəbələ Rusiya klubunda çıxış edən azərbaycanlı futbolçu ilə maraqlanır

    "Kəpəz" və "Qəbələ" klubları Rusiya təmsilçisi "SKA-Xabarovsk"da çıxış edən azərbaycanlı futbolçu Sadıq Bağıyevlə maraqlanır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə rusiyalı jurnalist Sergey İlyov məlumat yayıb.

    Bölgə komandaları oyunçuya görə danışıqlara başlamağa və onun keçidi üçün müəyyən məbləğ ödəməyə hazırdırlar.

    Lakin 21 yaşlı yarımmüdafiəçi hələlik Rusiyada çıxış etməyi üstün tutur.

    Qeyd edək ki, Sadıq Bağıyev Rusiya I Liqasında meydana çıxdığı 16 matçda 1 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun klubla 2027-ci ilin yayınadək müqaviləsi var. Futbolçu Azərbaycanın aşağı yaş qruplarından ibarət millilərində də çıxış edib.

