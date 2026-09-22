"Kəpəz"in zədəli futbolçusu Əli Səmədovun durumu açıqlanıb
Futbol
- 22 sentyabr, 2026
- 17:42
"Kəpəz"in zədəli futbolçusu Əli Səmədovun durumu açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Gəncə təmsilçisi məlumat yayıb.
Misli Premyer Liqasının VI turunda "Sumqayıt"la matçda əvəzlənən yarımmüdafiəçinin sağ bud əzələsində 2 sm-lik yırtıq aşkarlanıb
Qarşıdakı 2-3 həftədə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq Ə.Səmədov növbəti turda "Araz-Naxçıvan"la oyunu buraxa bilər.
Son xəbərlər
20:55
Ceyhun Bayramov Cibuti XİN başçısı ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edibXarici siyasət
20:49
Foto
İlham Əliyev: Ağdərə rayonunda artıq işlərə başlanılmışdırDaxili siyasət
20:40
Tramp, Frederiksen və Nilsen Qrenlandiya üzrə saziş imzalayıblarDigər ölkələr
20:32
İran aviaşirkətlərinin Azərbaycana uçuşları dayandırılıb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
20:31
Türkiyə Prezidenti Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə danışıbRegion
20:28
Ərdoğan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyirikRegion
20:26
Avstriya XİN-də Azərbaycanla tərəfdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunubXarici siyasət
20:25
Azərbaycan Bolqarıstana neft satışını 4.5 dəfədən çox artırıbEnergetika
20:12