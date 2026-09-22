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    "Kəpəz"in zədəli futbolçusu Əli Səmədovun durumu açıqlanıb

    Futbol
    • 22 sentyabr, 2026
    • 17:42
    Kəpəzin zədəli futbolçusu Əli Səmədovun durumu açıqlanıb

    "Kəpəz"in zədəli futbolçusu Əli Səmədovun durumu açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Gəncə təmsilçisi məlumat yayıb.

    Misli Premyer Liqasının VI turunda "Sumqayıt"la matçda əvəzlənən yarımmüdafiəçinin sağ bud əzələsində 2 sm-lik yırtıq aşkarlanıb

    Qarşıdakı 2-3 həftədə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq Ə.Səmədov növbəti turda "Araz-Naxçıvan"la oyunu buraxa bilər.

    Əli Səmədov Kəpəz FK Sumqayıt FK

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