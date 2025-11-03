"Kəpəz"in futbolçusu Azərbaycan çempionatlarında 100-cü oyununu keçirib
Futbol
- 03 noyabr, 2025
- 12:12
Misli Premyer Liqasının X turu "Kəpəz"in futbolçusu Fərid Nəbiyev üçün əlamətdar olub.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, o, turnirdə 100-cü oyununu keçirib.
26 yaşlı hücumçu "Neftçi" ilə səfər matçında (1:5) yubileyini gerçəkləşdirib. O, 100 oyunda 14 qola imza atıb.
Fəridin debütü 2016/2017 mövsümündə "Qəbələ"də reallaşıb. O, ümumilikdə 4 klubda forma geyinib. "Kəpəz"də 40 (6 qol), "Turan Tovuz"da 31 (6 qol), "Səbail"də 28 (2 qol), "Qəbələ"də 1 matça çıxıb.
F.Nəbiyev ölkə çempionatları tarixində yüksək dəstədə 100 və daha çox oyun keçirən 447-ci futbolçudur. O, buna cari mövsümdə nail olan 7-ci oyunçu olub.
Son xəbərlər
12:20
Bakıda və rayonlarda leysan gözlənilir - XƏBƏRDARLIQEkologiya
12:19
Azərbaycan çempionatında mövsümün tamaşaçı rekordu qeydə alınıbFutbol
12:17
Çalışdığı şirkətin 800 min manat pulunu mənimsəməkdə təqsirləndirilən qadına hökm oxunubHadisə
12:16
Azərbaycan Həndbol Federasiyasının Hakimlər Kollegiyasının növbəti iclası baş tutubKomanda
12:12
"Kəpəz"in futbolçusu Azərbaycan çempionatlarında 100-cü oyununu keçiribFutbol
12:00
II Qareginin qardaşı və qardaşı oğlunun həbsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edilibRegion
11:57
Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 4 ayda 40 % azalıbİKT
11:54
"Xiaomi" son 5 ayda Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 32 %-ni itiribİKT
11:53