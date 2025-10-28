"Kəpəz" gürcüstanlı futbolçusu ilə vidalaşıb
Futbol
- 28 oktyabr, 2025
- 00:09
"Kəpəz" gürcüstanlı futbolçusu Otar Aptsiauri ilə yollarını ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Oyunçunun müqaviləsinə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.
