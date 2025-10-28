İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    "Kəpəz" gürcüstanlı futbolçusu ilə vidalaşıb

    Futbol
    • 28 oktyabr, 2025
    • 00:09
    Kəpəz gürcüstanlı futbolçusu ilə vidalaşıb

    "Kəpəz" gürcüstanlı futbolçusu Otar Aptsiauri ilə yollarını ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Oyunçunun müqaviləsinə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

