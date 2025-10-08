"Karvan-Yevlax" klubunun rəsmisi: "X turdakı matçımızı doğma meydanda keçirmək istəyirik"
- 08 oktyabr, 2025
- 13:46
Misli Premyer Liqasının oyunlarına ev sahibliyi etməsi üçün Yevlax şəhər stadionundakı çatışmazlıqlar aradan qaldırılır.
Bu barədə "Report"a "Karvan-Yevlax" klubunun vitse-prezidenti Kənan Kərimov açıqlama verib.
O, sözügedən arenada bir sıra işlərin görüldüyünü bildirib:
"Stadiondakı çatışmazlıqları aradan qaldırırıq. Orada çox işlər görülüb. Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) rəsmiləri son olaraq sentyabrın ortalarında arenaya baxış keçiriblər. Həmin vaxt hava yağışlı idi və ona görə ot örtüyünə rezinləri tökə bilməmişdik. Demək olar ki, tam yekunlaşma işi gedir".
Vitse-prezident yaxın günlərdə PFL rəsmilərinin növbəti dəfə stadiona baxış keçirəcəklərini söyləyib:
"Bütün ev oyunlarımızı doğma meydanda keçirmək istəyirik. Bir-iki gün ərzində PFL-ə yenidən dəvət göndərəcəyik. Hələlik vaxtımız var. Hər şey qaydasında olsa və müsbət qərar verilsə, X turdakı matçımızı Yevlaxda keçirmək istəyirik".
Qeyd edək ki, "Karvan-Yevlax" mövsümün əvvəlindən oyunlarını Şamaxı şəhər stadionunda keçirir. Bölgə təmsilçisi X turda (31 oktaybr - 2 noyabr) "Zirə"ni qəbul edəcək.