    "Karvan-Yevlax"ın aşağı yaş qrupları üçün danışılmış oyunlarla bağlı sessiya təşkil olunub

    Futbol
    • 10 fevral, 2026
    • 17:11
    Karvan-Yevlaxın aşağı yaş qrupları üçün danışılmış oyunlarla bağlı sessiya təşkil olunub

    "Karvan-Yevlax"ın U-14 və U-15 komandalarına danışılmış oyunlara qarşı mübarizə mövzusunda maarifləndirici sessiya təşkil olunub.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Tədbir Yevlax şəhər stadionunda AFFA-nın Komplayns və danışılmış oyunlara qarşı mübarizə şöbəsinin rəisi Naib Əsədov tərəfindən təşkil olunub.

    Seminarda danışılmış oyunlara qarşı mübarizə mövzusunda əhəmiyyətli məsələlər müzakirə olunub, təcrübə mübadiləsi aparılıb.

    Danışılmış oyunların yerli və beynəlxalq nümunələri seminar iştirakçılarına təqdim edilib.

