"Karvan-Yevlax" iki məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    • 13 yanvar, 2026
    • 13:27
    "Karvan-Yevlax" klubu iki məşqçisi ilə yollarını ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə bölgə təmsilçisi məlumat yayıb.

    Köməkçi məşqçi Zaur Hacıyev və qapıçılar üzrə məşqçi Hüseyn Məhəmmədovla bağlanan müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

