Kadi Borges Ağdam təmsilçisinin forması ilə 40-cı dəfə fərqlənib
Futbol
- 04 aprel, 2026
- 14:28
Kadi Borges "Qarabağ"ın heyətində 40-cı qolunu vurub.
"Report"un Peşəkar Futbol Liqasına istinadən məlumatına görə, braziliyalı yarımmüdafiəçi Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsinin "Sabah"la qarşılaşmasında (2:2) dubl müəllifi olub.
O, bununla da Ağdam klubunda keçirdiyi 123-cü matçda qol sayını "40"a çatdırıb.
Cənubi amerikalı Premyer Liqada 24 (70 oyunda), Azərbaycan Kubokunda 6 (14 oyunda), avrokuboklarda 10 (39 oyunda) qola imza atıb. Kadi "Qarabağ"ın tarixində 40 və daha çox qol vuran 18-ci futbolçudur.
Qeyd edək ki, Kadi Borges "Qarabağ"da ilk qolunu 2021-ci il avqustun 12-də UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin AEL (Kipr) ilə ev oyununda vurub.
19:11
Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıbASK
19:06
Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındırFutbol
19:05
Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıbRegion
19:03
İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edibDigər ölkələr
18:55
İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endiribDigər ölkələr
18:50
Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edirXarici siyasət
18:46
Foto
Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilibXarici siyasət
18:45
Foto
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində YAP ərazi ilk partiya təşkilatına yeni sədr və sədr müavini seçilibASK
18:40
Foto