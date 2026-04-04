    Kadi Borges Ağdam təmsilçisinin forması ilə 40-cı dəfə fərqlənib

    Futbol
    • 04 aprel, 2026
    • 14:28
    Kadi Borges Ağdam təmsilçisinin forması ilə 40-cı dəfə fərqlənib

    Kadi Borges "Qarabağ"ın heyətində 40-cı qolunu vurub.

    "Report"un Peşəkar Futbol Liqasına istinadən məlumatına görə, braziliyalı yarımmüdafiəçi Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsinin "Sabah"la qarşılaşmasında (2:2) dubl müəllifi olub.

    O, bununla da Ağdam klubunda keçirdiyi 123-cü matçda qol sayını "40"a çatdırıb.

    Cənubi amerikalı Premyer Liqada 24 (70 oyunda), Azərbaycan Kubokunda 6 (14 oyunda), avrokuboklarda 10 (39 oyunda) qola imza atıb. Kadi "Qarabağ"ın tarixində 40 və daha çox qol vuran 18-ci futbolçudur.

    Qeyd edək ki, Kadi Borges "Qarabağ"da ilk qolunu 2021-ci il avqustun 12-də UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin AEL (Kipr) ilə ev oyununda vurub.

    Son xəbərlər

    19:11

    Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıb

    ASK
    19:06

    Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındır

    Futbol
    19:05

    Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıb

    Region
    19:03

    İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edib

    Digər ölkələr
    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    18:45
    Foto

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində YAP ərazi ilk partiya təşkilatına yeni sədr və sədr müavini seçilib

    ASK
    18:40
    Foto

    TÜRKSOY-un Baş Katibi: "1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultay türk dünyasının birliyi yolunda əhəmiyyətli mərhələ olub"

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti