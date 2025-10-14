Yon Dal Tomasson İsveç millisinin baş məşqçisi vəzifəsindən göndərilib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Futbol
    • 14 oktyabr, 2025
    • 17:43
    İsveç yığmasının baş məşqçisi Yon Dal Tomasson vəzifəsindən göndərilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsveç Futbol Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Buna səbəb İsveç millisinin qeyri-qənaətbəxş nəticələri olub. DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində B qrupunda yer alan komanda ötən gün Kosovo ilə matçda məğlub olub - 0:1.

    Beləliklə, İsveç yığması qrupda keçirdiyi 4 oyunda 1 xal toplayaraq sonuncu - 4-cü yerdə qərarlaşıb. Turnir cədvəlinə 10 xalla İsveçrə yığması başçılıq edir. Kosovo (7 xal) ikinci, Sloveniya (3 xal) isə üçüncü pillədə yer alıb.

    Qeyd edək ki, 49 yaşlı danimarkalı mütəxəssis 2024-cü ilin martından İsveç yığmasına rəhbərlik edirdi.

