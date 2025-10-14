Yon Dal Tomasson İsveç millisinin baş məşqçisi vəzifəsindən göndərilib
Futbol
- 14 oktyabr, 2025
- 17:43
İsveç yığmasının baş məşqçisi Yon Dal Tomasson vəzifəsindən göndərilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsveç Futbol Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Buna səbəb İsveç millisinin qeyri-qənaətbəxş nəticələri olub. DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində B qrupunda yer alan komanda ötən gün Kosovo ilə matçda məğlub olub - 0:1.
Beləliklə, İsveç yığması qrupda keçirdiyi 4 oyunda 1 xal toplayaraq sonuncu - 4-cü yerdə qərarlaşıb. Turnir cədvəlinə 10 xalla İsveçrə yığması başçılıq edir. Kosovo (7 xal) ikinci, Sloveniya (3 xal) isə üçüncü pillədə yer alıb.
Qeyd edək ki, 49 yaşlı danimarkalı mütəxəssis 2024-cü ilin martından İsveç yığmasına rəhbərlik edirdi.
Son xəbərlər
18:17
IMF Azərbaycanın 2025-2026-cı illər üçün CƏB-nin profisiti üzrə proqnozu yenidən nəzərdən keçiribMaliyyə
18:11
IMF 2030-cu ilə qədər Azərbaycanda inflyasiyanın 4 %-ə qədər azalacağını gözləyirMaliyyə
18:10
Foto
Azərbaycan və Serbiya arasında hərbi əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə olunubHərbi
18:09
Madaqaskar hərbçiləri hakimiyyəti öz əllərinə aldıqlarını bildiriblər - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
18:05
"Bank of Baku" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
17:56
Foto
Qarabağda keçirilən "Mənəvi dəyərlər" həftəsi başa çatıbDin
17:55
"Xalq Bank"ın xalis mənfəəti 5 %-ə yaxın azalıbMaliyyə
17:50
Aİ rəsmisi: "Tomahawk"ların tədarükü də daxil olmaqla, Ukraynaya istənilən dəstək alqışlanırDigər ölkələr
17:49