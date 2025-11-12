İtaliyalı müdafiəçi "Liverpul"a keçə bilər
Futbol
- 12 noyabr, 2025
- 14:17
İngiltərənin "Liverpul" klubu İtaliya təmsilçisi "İnter"də çıxış edən futbolçu Alessandro Bastonini transfer etməyə hazırlaşır.
"Report" "Mundo Deportivo"ya istinadən xəbər verir ki, Mersisayd təmsilçisi 26 yaşlı müdafiəçi ilə yaxından maraqlanır.
Mümkün keçid təxminən 100 milyon avroya başa gələ bilər.
Qeyd edək ki, Bastoni 2025/2026 mövsümündə 17 matçda iştirak edib, 2 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
14:48
Azərbaycan Çin şirkəti ilə Birgə Yaşıl Enerji Sənaye Parkı layihəsinin perspektivlərini müzakirə edibBiznes
14:47
İlham Əliyev: Bəzi məmurlar ancaq öz ciblərini güdərək qanunsuz varlanmaya üstünlük verirlərDaxili siyasət
14:46
DSMF I yarımildə 180 milyon manat investisiya qoyubMaliyyə
14:44
Prezident: Ölkədə işsizliyin səviyyəsi aşağı düşübDaxili siyasət
14:44
Belarus Ukrayna ilə quru sərhədinin demarkasiyasını başa çatdırıbDigər ölkələr
14:43
Mərkəzi Bank İslam bankçılığı ilə bağlı qanunvericilik dəyişikliyini ilin sonunadək hökumətə təqdim edəcəkMaliyyə
14:41
İlham Əliyev: Əkin-biçin üçün yararlı olan torpaqlarda bəzi məmurlar özləri üçün imarətlər inşa ediblərDaxili siyasət
14:39
Azərbaycan Prezidenti: Bölgələrdə kənd yollarının təqribən 70-80 faizi təmirlidir və keyfiyyətlidirDaxili siyasət
14:37