İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    İtaliyalı müdafiəçi "Liverpul"a keçə bilər

    Futbol
    • 12 noyabr, 2025
    • 14:17
    İtaliyalı müdafiəçi Liverpula keçə bilər

    İngiltərənin "Liverpul" klubu İtaliya təmsilçisi "İnter"də çıxış edən futbolçu Alessandro Bastonini transfer etməyə hazırlaşır.

    "Report" "Mundo Deportivo"ya istinadən xəbər verir ki, Mersisayd təmsilçisi 26 yaşlı müdafiəçi ilə yaxından maraqlanır.

    Mümkün keçid təxminən 100 milyon avroya başa gələ bilər.

    Qeyd edək ki, Bastoni 2025/2026 mövsümündə 17 matçda iştirak edib, 2 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Alessandro Bastoni İnter klubu Liverpul klubu transfer

    Son xəbərlər

    14:48

    Azərbaycan Çin şirkəti ilə Birgə Yaşıl Enerji Sənaye Parkı layihəsinin perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    14:47

    İlham Əliyev: Bəzi məmurlar ancaq öz ciblərini güdərək qanunsuz varlanmaya üstünlük verirlər

    Daxili siyasət
    14:46

    DSMF I yarımildə 180 milyon manat investisiya qoyub

    Maliyyə
    14:44

    Prezident: Ölkədə işsizliyin səviyyəsi aşağı düşüb

    Daxili siyasət
    14:44

    Belarus Ukrayna ilə quru sərhədinin demarkasiyasını başa çatdırıb

    Digər ölkələr
    14:43

    Mərkəzi Bank İslam bankçılığı ilə bağlı qanunvericilik dəyişikliyini ilin sonunadək hökumətə təqdim edəcək

    Maliyyə
    14:41

    İlham Əliyev: Əkin-biçin üçün yararlı olan torpaqlarda bəzi məmurlar özləri üçün imarətlər inşa ediblər

    Daxili siyasət
    14:39

    Azərbaycan Prezidenti: Bölgələrdə kənd yollarının təqribən 70-80 faizi təmirlidir və keyfiyyətlidir

    Daxili siyasət
    14:37

    Prezident: Bəzi hallarda qanunsuz əməllərin təməlində harınlamış, acgöz, gözü doymayan məmurların göstərişləri olub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti