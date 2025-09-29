İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İtaliyalı məşhur baş məşqçi Səudiyyə Ərəbistanı klubunda işləyə bilər

    Futbol
    • 29 sentyabr, 2025
    • 09:28
    İtaliyalı məşhur baş məşqçi Səudiyyə Ərəbistanı klubunda işləyə bilər

    İtaliyalı məşhur baş məşqçi Luçano Spaletti karyerasını Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məşhur insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.

    "Əl-İttihad" klubunun rəhbərliyi komandanı 66 yaşlı mütəxəssisə tapşırmaq niyyətindədir.

    Namizədlər arasında "Barselona"nın sabiq baş məşqçisi Xavi və "Milan"da işləmiş Serjiu Konseysau da var.

    Qeyd edək ki, "Əl-İttihad" rəhbərliyi "Əl-Nəsr"ə uduzduqları oyundan (0:2) sonra fransalı mütəxəssis Loran Blanı istefaya göndərib.

    Luçano Spaletti Səudiyyə Ərəbistanı "Əl-İttihaad" təyinat Loran Blan

