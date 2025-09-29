İtaliyalı məşhur baş məşqçi Səudiyyə Ərəbistanı klubunda işləyə bilər
Futbol
- 29 sentyabr, 2025
- 09:28
İtaliyalı məşhur baş məşqçi Luçano Spaletti karyerasını Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məşhur insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.
"Əl-İttihad" klubunun rəhbərliyi komandanı 66 yaşlı mütəxəssisə tapşırmaq niyyətindədir.
Namizədlər arasında "Barselona"nın sabiq baş məşqçisi Xavi və "Milan"da işləmiş Serjiu Konseysau da var.
Qeyd edək ki, "Əl-İttihad" rəhbərliyi "Əl-Nəsr"ə uduzduqları oyundan (0:2) sonra fransalı mütəxəssis Loran Blanı istefaya göndərib.
