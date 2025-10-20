İtaliya və İspaniya klubları ukraynalı futbolçunu transfer etmək istəyir
Futbol
- 20 oktyabr, 2025
- 17:06
İtaliya və İspaniya klubları İngiltərənin "Everton" komandasında çıxış edən Vitali Mikolenkonu heyətinə qatmaq istəyir.
"Report" "FootMercato"ya istinadən xəbər verir ki, La Liqa və A Seriyası təmsilçiləri 26 yaşlı müdafiəçini transfer siyahılarına daxil ediblər.
Lakin Mikolenko ilə maraqlanan klubların adları açıqlanmayıb.
Ukraynalı oyunçunun Mersisayd komandası ilə müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayında başa çatır.
Qeyd edək ki, Vitali Mikolenko ötən mövsüm "Everton" forması ilə 37 matça çıxıb, 1 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. O, cari mövsüm Premyer Liqa təmsilçisinin heyətində 7 qarşılaşmada meydanda olub.
