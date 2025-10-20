İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Futbol
    • 20 oktyabr, 2025
    • 17:06
    İtaliya və İspaniya klubları ukraynalı futbolçunu transfer etmək istəyir

    İtaliya və İspaniya klubları İngiltərənin "Everton" komandasında çıxış edən Vitali Mikolenkonu heyətinə qatmaq istəyir.

    "Report" "FootMercato"ya istinadən xəbər verir ki, La Liqa və A Seriyası təmsilçiləri 26 yaşlı müdafiəçini transfer siyahılarına daxil ediblər.

    Lakin Mikolenko ilə maraqlanan klubların adları açıqlanmayıb.

    Ukraynalı oyunçunun Mersisayd komandası ilə müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayında başa çatır.

    Qeyd edək ki, Vitali Mikolenko ötən mövsüm "Everton" forması ilə 37 matça çıxıb, 1 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. O, cari mövsüm Premyer Liqa təmsilçisinin heyətində 7 qarşılaşmada meydanda olub.

