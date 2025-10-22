İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İtaliya millisinin üzvü İngiltərə klubu ilə müqavilə müddətini uzatmaq qərarına gəlib

    Futbol
    • 22 oktyabr, 2025
    • 16:30
    İtaliya millisinin üzvü Sandro Tonali mərc oyunlarına görə futboldan kənarlaşdırıldığı müddət ərzində ona dəstək göstərən İngiltərənin "Nyukasl" klubu ilə müqavilənin müddətini uzatmaq qərarına gəlib.

    "Report" "Telegraph"a istinadən xəbər verir ki, 25 yaşlı yarımmüdafiəçi mərc etdiyinə görə futboldan 10 ay müddətinə uzaqlaşdırılmışdı.

    Lakin Premyer Liqa təmsilçisinin idman direktoru Den Eşuort və baş məşqçi Eddi Hau futbolçunu cəzalandırmaq əvəzinə ona dəstəklərini əsirgəməmişdilər. Bu səbəbdən o, İngiltərə təmsilçisi ilə müqavilə müddətinin 2030-cu ilə qədər uzadılmasına razılıq verib.

    Qeyd edək ki, italiyalı oyunçu 2023-cü ilin oktyabrında "Milan"dan 59 milyon avro qarşılığında transfer olunub.

