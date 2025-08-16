Haqqımızda

İtaliya klubu "Mançester Yunayted"in müdafiəçisi ilə maraqlanır

İtaliya klubu "Mançester Yunayted"in müdafiəçisi ilə maraqlanır İtaliyanın "Atalatan" klubu İngiltərə təmsilçisi "Mançester Yunayted"də çıxış edən Tayrell Malasia ilə maraqlanır.
Futbol
16 avqust 2025 18:09
İtaliya klubu Mançester Yunaytedin müdafiəçisi ilə maraqlanır

İtaliyanın "Atalatan" klubu İngiltərə təmsilçisi "Mançester Yunayted"də çıxış edən Tayrell Malasia ilə maraqlanır.

"Report" "Gazzetta dello Sport"a istinadən xəbər verir ki, A Seriyası təmsilçisi 25 yaşlı müdafiəçi ilə müqavilə imzalamaq niyyətindədir.

"Atlanta"dan başqa Səudiyyə Ərəbistanı komandaları və Şotlandiyanın "Seltik" kollektivi də oyunçunu heyətinə qatmaq istəyir.

Qeyd edək ki, niderlandlı oyunçu cari ilin fevralından icarə əsasında PSV-də çıxış edib. O, 12 matçda meydanda olub. Müdafiəçinin Mançester təmsilçisi ilə 2026-cı ilin yayınadək müqaviləsi var.

