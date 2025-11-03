İtaliya klubu "Mançester Yunayted"in futbolçusunu transfer etmək istəyir
Futbol
- 03 noyabr, 2025
- 09:16
İtaliyanın "Napoli" klubu İngiltərə təmsilçisi "Mançester Yunayted"in futbolçusu Kobbi Maynunu transfer etmək istəyir.
"Report" "Daily Mirror"a istinadən xəbər verir ki, hazırkı ölkə çempionu 20 yaşlı yarımmüdafiəçini 2026-cı ilin yanvarında icarəyə götürmək niyyətindədir.
Neapol təmsilçisi hətta ingiltərəli oyunçunun həftəlik 40 min avro olan maaşını da ödəməyə hazırdır.
Kobbi Maynu "qırmızı şeytanlar"da az forma şansı əldə etdiyi üçün komandadan ayrılmaq istəyir. O, DÇ-2026-da İngiltərə yığmasının heyətində yer almağı planlaşdırır.
Qeyd edək ki, Kobbi Maynunun "Mançester Yunayted"lə müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayında başa çatacaq.
