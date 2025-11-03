İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    İtaliya klubu "Mançester Yunayted"in futbolçusunu transfer etmək istəyir

    Futbol
    • 03 noyabr, 2025
    • 09:16
    İtaliya klubu Mançester Yunaytedin futbolçusunu transfer etmək istəyir

    İtaliyanın "Napoli" klubu İngiltərə təmsilçisi "Mançester Yunayted"in futbolçusu Kobbi Maynunu transfer etmək istəyir.

    "Report" "Daily Mirror"a istinadən xəbər verir ki, hazırkı ölkə çempionu 20 yaşlı yarımmüdafiəçini 2026-cı ilin yanvarında icarəyə götürmək niyyətindədir.

    Neapol təmsilçisi hətta ingiltərəli oyunçunun həftəlik 40 min avro olan maaşını da ödəməyə hazırdır.

    Kobbi Maynu "qırmızı şeytanlar"da az forma şansı əldə etdiyi üçün komandadan ayrılmaq istəyir. O, DÇ-2026-da İngiltərə yığmasının heyətində yer almağı planlaşdırır.

    Qeyd edək ki, Kobbi Maynunun "Mançester Yunayted"lə müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayında başa çatacaq.

    Mançester Yunayted klubu Napoli klubu transfer Kobbi Maynu icarə

    Son xəbərlər

    10:35

    Azərbaycanın qol güləşi komandası Bakıda keçirilən dünya çempionatının qalibi olub

    Fərdi
    10:29

    Bu ilin I yarısında 66 nəfərə koxlear implantasiya əməliyyatı icra olunub

    Sağlamlıq
    10:23
    Foto

    Azərbaycan Ukrayna ilə səhiyyə sənayesi sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    İqtisadiyyat
    10:20

    Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Mərkəzinin yeni təlim proqramına qeydiyyat başladı

    İKT
    10:16

    Səyyar ASAN xidmət regionlarda fəaliyyət göstərəcək

    Sosial müdafiə
    10:16
    Foto

    "AzInTelecom" Ağdamda ağacəkmə aksiyası keçirib

    İKT
    10:10

    Səfir: Azərbaycan Ukraynada təhsil alan tələbələrin sayına görə liderlər sırasındadır

    Elm və təhsil
    10:09

    İtaliya klubunun baş məşqçisinin istefaya göndəriləcəyi gözlənilir

    Futbol
    10:01

    Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti