İtaliya klubu idman direktoru və baş məşqçisi ilə yollarını ayıra bilər
Futbol
- 31 oktyabr, 2025
- 13:52
İtaliyanın "Cenoa" klubunun baş məşqçisi Patrik Vieyra və idman direktoru Marko Ottolini vəzifələrindən azad oluna bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "La Gazzetta dello Sport" məlumat yayıb.
Klub A Seriyasında mövsümə tarixinin ən pis başlanğıcından sonra yeni idman direktoru tapmaq niyyətindədir. Həmin şəxs isə fransalı mütəxəssisin taleyi ilə bağlı qərar verəcək.
Ottolinin yerinə əsas namizəd ispaniyalı Dieqo Lopes hesab edilir.
Qeyd edək ki, "Cenoa" A Seriyasında 9 oyundan sonra 3 xalla sonuncu - 20-ci pillədə qərarlaşıb.
Son xəbərlər
13:57
Foto
Anar Əliyev Naxçıvanda vətəndaş qəbulu keçiribSosial müdafiə
13:55
AQP: Əsas iş yeri üzrə fəaliyyət göstərməyən qiymətləndirici təşkilatlar formal qurumlar sayılmalıdırMaliyyə
13:53
Diplomatik mənbə Monteneqrodakı azərbaycanlının vəziyyəti haqqında: O azadlıqdadır və məhkəmədə müdafiə olunacaqXarici siyasət
13:52
İtaliya klubu idman direktoru və baş məşqçisi ilə yollarını ayıra bilərFutbol
13:44
Video
Ağ Ev demokratların ruh kimi təqdim edildiyi videoçarx paylaşıbMaraqlı
13:43
Sumqayıtdan Bakıya hərəkət edən müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilirİnfrastruktur
13:40
Foto
İmişlidə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Elçin Heydərov dəfn edilib – YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:39
Salyanda elektrik cərəyanı vuran 21 yaşlı şəxs xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİBHadisə
13:37