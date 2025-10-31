İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Futbol
    • 31 oktyabr, 2025
    • 13:52
    İtaliya klubu idman direktoru və baş məşqçisi ilə yollarını ayıra bilər

    İtaliyanın "Cenoa" klubunun baş məşqçisi Patrik Vieyra və idman direktoru Marko Ottolini vəzifələrindən azad oluna bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "La Gazzetta dello Sport" məlumat yayıb.

    Klub A Seriyasında mövsümə tarixinin ən pis başlanğıcından sonra yeni idman direktoru tapmaq niyyətindədir. Həmin şəxs isə fransalı mütəxəssisin taleyi ilə bağlı qərar verəcək.

    Ottolinin yerinə əsas namizəd ispaniyalı Dieqo Lopes hesab edilir.

    Qeyd edək ki, "Cenoa" A Seriyasında 9 oyundan sonra 3 xalla sonuncu - 20-ci pillədə qərarlaşıb.

