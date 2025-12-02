İstanbul derbisində "Qalatasaray"ın futbolçusunun üzünə alışqan atan azarkeş saxlanılıb
Futbol
- 02 dekabr, 2025
- 12:33
Türkiyə Superliqasının XIV turunda "Fənərbağça" ilə oyunda "Qalatasaray"ın futbolçusu Kazımcan Karataşın üzünə alışqan atan azarkeş saxlanılıb.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, fanat İstanbul derbisindən sonra müəyyən olunub.
Həmin şəxsin bir il ərzində idman yarışlarına girişi qadağan edilib.
Qeyd edək ki, matç 1:1 hesabı ilə başa çatıb.
Son xəbərlər
12:48
Azərbaycan güləşçisi: "Vladiqafqazdakı turnirdə heç bir rəqibimə şans vermədim"Fərdi
12:42
Azərbaycanda dənizçilər üçün xüsusi hazırlıq proqramına yeni səriştə əlavə olunubİnfrastruktur
12:39
Foto
Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının 120 illik yubileyi qeyd olunubMədəniyyət siyasəti
12:36
Foto
FHN şimal zonasında mülki müdafiənin təşkili ilə bağlı müşavirələr keçiribHadisə
12:33
İstanbul derbisində "Qalatasaray"ın futbolçusunun üzünə alışqan atan azarkeş saxlanılıbFutbol
12:26
Sabah yağış yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:26
Azərbaycanda 5 müəssisənin səhmləri təkrar pul hərracına çıxarılacaqBiznes
12:25
"Samsung" Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 27 %-ni itiribİKT
12:24