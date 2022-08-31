İspaniyalı futbolçu PSJ ilə müqavilə bağlamaq üçün Fransaya gedib

Fransa çempionu PSJ transfer pəncərəsinin son günündə keçid reallaşdırıb.
"Report" xəbər verir ki, Paris klubu İspaniyanın "Valensiya" klubundan 25 yaşlı yarımmüdafiəçi Karlos Soleri heyətinə qatıb.
Bunun üçün 18 milyon avro ödəniləcək. Müqavilə 2027-ci ilin iyununadək qüvvədə olacaq. Futbolçunun artıq İspaniyadan Fransanın paytaxtına yollandığı anın görüntüləri yayılıb.
Carlos Soler, now flying to Paris as he will officially become new PSG player on Thursday as revealed yesterday. One more for Campos.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)
#PSG
Contract ready until June 2027.
@TribunaVCF @SalvaGomis97️ pic.twitter.com/P7qprQWaRJ August 31, 2022
PSJ həmçinin argentinalı dayaq yarımmüdafiəçisi Leandro Paredesi mövsümün sonunadək İtaliyanın "Yuventus" klubuna icarəyə verib.