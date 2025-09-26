İspaniya millisinin heyətində dünya və Avropa çempionu olmuş futbolçu karyerasını bitirir
Futbol
- 26 sentyabr, 2025
- 10:28
"İnter Mayami" klubunun futbolçusu Serxio Buskets cari mövsümün sonunda karyerasını başa vuracaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yayıb.
37 yaşlı yarımmüdafiəçi 2023-cü ildə bu komandaya keçib.
İspaniyanın "Barselona" klubunun yetirməsi olan Serxio Buskets Kataloniya təmsilçisi ilə 9 dəfə La Liqanın, 7 dəfə ölkə kubokunun, eyni sayda ölkə Superkubokunun, 3 dəfə UEFA Çempionlar Liqasının, eyni sayda UEFA Superkubokunun və klublararası dünya çempionatının qalibi olub. O, 2010-cu ildə İspaniya millisi ilə dünya, 2012-ci ildə Avropa çempionu adını qazanıb.
