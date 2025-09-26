İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Futbol
    • 26 sentyabr, 2025
    • 10:28
    İspaniya millisinin heyətində dünya və Avropa çempionu olmuş futbolçu karyerasını bitirir
    Serxio Buskets

    "İnter Mayami" klubunun futbolçusu Serxio Buskets cari mövsümün sonunda karyerasını başa vuracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yayıb.

    37 yaşlı yarımmüdafiəçi 2023-cü ildə bu komandaya keçib.

    İspaniyanın "Barselona" klubunun yetirməsi olan Serxio Buskets Kataloniya təmsilçisi ilə 9 dəfə La Liqanın, 7 dəfə ölkə kubokunun, eyni sayda ölkə Superkubokunun, 3 dəfə UEFA Çempionlar Liqasının, eyni sayda UEFA Superkubokunun və klublararası dünya çempionatının qalibi olub. O, 2010-cu ildə İspaniya millisi ilə dünya, 2012-ci ildə Avropa çempionu adını qazanıb.

