İspaniya La Liqasında yayın ən bahalı beş transferi bəlli olub

    Futbol
    • 02 sentyabr, 2025
    • 09:08
    İspaniya La Liqasında yayın ən bahalı futbolçu transferləri bəlli olub.

    "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, ən bahalı üç keçidi "Real" gerçəkləşdirib. 

    Birinci pillədə İngiltərə təmsilçisi "Bornmut"dan bu komandaya keçən Din Huysen (62,5 milyon avro) qərarlaşıb. 

    İkinci sırada Portuqaliyanın "Benfika" klubundan transfer olunan Alvaro Karreras (50 milyon avro) yer alıb. "Real" Argentinanın "River Pleyt" komandasından Franko Mastantuononu isə 45 milyon avroya alıb. 

    "Vilyarreal"ı "Atletiko"ya dəyişən Aleks Baena (42 milyon avro) dördüncü, Fransanın "Lion" klubundan "Vilyarreal"a keçən Georgi Mikautadze (31 milyon avro) beşincidir. 

    Qeyd edək ki, La Liqada yay transfer dönəmi sentyabrın 1-i, Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da bağlanıb.

