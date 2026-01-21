İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İspaniya klubu Ter Şteqeni icarəyə götürdüyünü açıqlayıb

    Futbol
    • 21 yanvar, 2026
    • 14:21
    İspaniya klubu Ter Şteqeni icarəyə götürdüyünü açıqlayıb

    İspaniyanın "Jirona" klubu La Liqanın digər təmsilçisi "Barselona"nın qapıçısı Mark-Andre ter Şteqeni icarəyə götürüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Jirona"nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Almaniya millisinin qapıçısı mövsümün sonuna qədər "ağ-qırmızılar"ın şərəfini qoruyacaq.

    Qeyd edək ki, 2014-cü ildən "Barselona"nın formasını geyinən Mark Andre ter Ştegen Kataloniya təmsilçisinin heyətində 423 matça çıxıb.

    Mark-Andre ter Ştegen "Barselona" Jirona icarə

