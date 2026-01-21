İspaniya klubu Ter Şteqeni icarəyə götürdüyünü açıqlayıb
Futbol
- 21 yanvar, 2026
- 14:21
İspaniyanın "Jirona" klubu La Liqanın digər təmsilçisi "Barselona"nın qapıçısı Mark-Andre ter Şteqeni icarəyə götürüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Jirona"nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Almaniya millisinin qapıçısı mövsümün sonuna qədər "ağ-qırmızılar"ın şərəfini qoruyacaq.
Qeyd edək ki, 2014-cü ildən "Barselona"nın formasını geyinən Mark Andre ter Ştegen Kataloniya təmsilçisinin heyətində 423 matça çıxıb.
Son xəbərlər
15:05
Azərbaycanda şaxtavurmaya görə 1 milyon manata yaxın zərər ödənişləri edilibASK
15:02
SOCAR rəsmisi: "Digital Lighthouse Award" mükafatı sistematik rəqəmsal transformasiyanın göstəricisidir"Energetika
15:01
Misir Sülh Şurasına daxil olmaqla bağlı dəvəti qəbul edibDigər ölkələr
15:01
Azərbaycan taekvondoçuları Şəkidə təlim-məşq toplanışına başlayıblarFərdi
15:00
BMTM Karnegi Fondunun anti-Azərbaycan narrativləri təşviq edən məqaləsinə cavab veribXarici siyasət
14:50
Davosda İlham Əliyevin sülh mesajları – Azərbaycan dünya siyasətinin mərkəzində - ŞƏRHAnalitika
14:49
Kutay Durna: "SOCAR Karbamid" daxili tələbatı 100 % qarşılayır"Energetika
14:49
İsveç Sülh Şurasına qoşulmaqdan imtina edibDigər ölkələr
14:46