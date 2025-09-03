    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    İslandiya - Azərbaycan oyununun hakimləri bəlli olub

    Reykyavikdə İslandiya və Azərbaycan milli komandaları arasında keçiriləcək DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyununa təyinatlar açıqlanıb. 

    "Report"un məlumatına görə, qarşılaşma Niderlanddan olan hakimlər briqadasına tapşırılıb.

    Matçı FIFA referisi Sander van der Eyk idarə edəcək. Ona Rens Blümink və Stefan de Qroot kömək göstərəcək. Dördüncü hakim funksiyasını Mark Naqteqaal yerinə yetirəcək. VAR-da Jerön Mansxot, AVAR-da Klay Ruperti əyləşəcək. 

    Qeyd edək ki, qarşılaşma Reykyavikdəki "Lauqardalsvöllur" stadionunda, saat 22:45-də start götürəcək.

    İslandiya - Azərbaycan Azərbaycan millisi Futbol DÇ-2026 seçmə mərhələ

