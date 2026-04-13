    İranın mundialdan kənarda qalması AFC və UEFA komandalarına əlavə imkan yarada bilər

    Futbol
    13 aprel, 2026
    • 09:22
    İranın mundialdan kənarda qalması AFC və UEFA komandalarına əlavə imkan yarada bilər

    İran millisi bu il dünya çempionatına qatılmayacağı təqdirdə FIFA qitələrarası pley-off oyunlarının təşkilini nəzərdən keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RMC Sport" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Yaxın Şərqdəki gərgin vəziyyətə görə İran mundiala qatılmaya bilər. Bu halda vəsiqə qazana bilməyən yığmaların turnirə getmək şansı olacaq.

    Potensial pley-offlarda Asiya Futbol Konfederasiyası (AFC) və Avropa Futbol Assosiasiyaları İttifaqının (UEFA) hər birindən iki komandanın iştirakı gözlənilir.

    Buna görə də həlledici seçmə oyunda Bosniya və Herseqovinaya uduzan İtaliya millisinin dünya çempionatına vəsiqə əldə etmək üçün daha bir şansı ola bilər.

    Xatırladaq ki, bu il iyunun 11-dən iyulun 19-dək keçiriləcək DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq.

    Son xəbərlər

    17:29

    Fevralda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıb

    Energetika
    17:29

    İmişlidə avtoqəzada xəsarət alanların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:28

    Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilib

    Elm və təhsil
    17:26

    Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edib

    İncəsənət
    17:25

    "Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaq

    Futbol
    17:25
    Foto

    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib

    Sosial müdafiə
    17:22

    Peter Madyar Macarıstanda Baş nazir üçün iki müddət məhdudiyyəti təklif edib

    Digər ölkələr
    17:21

    AMB: Sığorta sektorunun likvidliyi komfort zonadadır

    Maliyyə
    17:18

    Azərbaycanın akrobatika gimnastları Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıblar

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti