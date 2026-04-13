İranın mundialdan kənarda qalması AFC və UEFA komandalarına əlavə imkan yarada bilər
- 13 aprel, 2026
- 09:22
İran millisi bu il dünya çempionatına qatılmayacağı təqdirdə FIFA qitələrarası pley-off oyunlarının təşkilini nəzərdən keçirir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RMC Sport" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Yaxın Şərqdəki gərgin vəziyyətə görə İran mundiala qatılmaya bilər. Bu halda vəsiqə qazana bilməyən yığmaların turnirə getmək şansı olacaq.
Potensial pley-offlarda Asiya Futbol Konfederasiyası (AFC) və Avropa Futbol Assosiasiyaları İttifaqının (UEFA) hər birindən iki komandanın iştirakı gözlənilir.
Buna görə də həlledici seçmə oyunda Bosniya və Herseqovinaya uduzan İtaliya millisinin dünya çempionatına vəsiqə əldə etmək üçün daha bir şansı ola bilər.
Xatırladaq ki, bu il iyunun 11-dən iyulun 19-dək keçiriləcək DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq.