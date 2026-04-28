    İran səfiri Müctəba Dəmirçilu: "Dünya çempionatında iştirak üçün xüsusi şərt irəli sürməmişik"

    • 28 aprel, 2026
    • 12:25
    İran səfiri Müctəba Dəmirçilu: Dünya çempionatında iştirak üçün xüsusi şərt irəli sürməmişik

    İran milli komandası futbol üzrə dünya çempionatında iştirak edəcək və bu məsələ ilə bağlı xüsusi şərt irəli sürməyib.

    Bunu "Report"un Şuşaya ezam olunan müxbirinə açıqlamasında İranın Azərbaycandakı səfiri Müctəba Dəmirçilu deyib.

    Onun sözlərinə görə, hazırlıq prosesi davam edir və İran komandası artıq təlim-məşq toplanışına başlayıb:

    "Ümid edirik ki, dünya çempionatında təhlükəsiz və normal şərait təmin ediləcək və komandamız digər ölkələr kimi yarışda iştirak edəcək".

    O əlavə edib ki, İran yarışda beynəlxalq qaydalar çərçivəsində iştirak etməyi planlaşdırır.

    Qeyd edək ki, bu il iyunun 11-dən iyulun 19-dək ABŞ, Meksika və Kanadada keçiriləcək DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq.

    Müctəba Dəmirçilu Futbol üzrə Dünya Çempionatı 2026 İran millisi
    Iran envoy: No special conditions set for World Cup participation

    Son xəbərlər

    17:11

    Azər İlyasov: "İtaliyadakı yarışın yorğunluğuna rəğmən, "Prezident Kuboku 2026"da qızıl medal qazandım"

    Fərdi
    17:09
    Foto

    Ailə, qadın və uşaq məsələləri üzrə panel müzakirəsi keçirilib

    Sosial müdafiə
    17:09

    Dağıstan və Çeçenistanda sel fəlakəti nəticəsində 9 minə yaxın ev zərər çəkib

    Region
    17:01
    Foto

    Azərbaycan EBRD ilə yeni əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    16:58

    Okampo, Borrel və erməni oliqarxları - Paşinyanın devrilməsi ssenarisi işə salınıb - ŞƏRH

    Analitika
    16:56

    Dövlət Agentliyi: Çörəyin bahalaşacağına dair məlumat həqiqəti əks etdirmir

    ASK
    16:54

    Peter Teys: Okampo çoxdan "korrupsiyanın təcəssümü"nə çevrilib

    Xarici siyasət
    16:52

    Elektron xidmətlərin məqsədəuyğunluğunu müəyyən edəcək pilot layihələrin əhatə dairəsi müəyyənləşib

    İKT
    16:50

    Yayılan videomateriallar Okamponun açıq siyasi manipulyasiyaya keçdiyini göstərir - RƏY

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti